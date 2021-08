Come leggere gli e-book al mare con il Kindle resistente all'acqua

Alzi la mano chi non ha mai sfogliato un libro sulla spiaggia: oggi, grazie alla tecnologia, possiamo lasciare a casa il peso della carta e della scelta dei tomi da portare con noi e abbandonarci al piacere di questa attività in formato digitale, grazie agli ebook. Neanche il rischio di tuffi "non graditi" fa più paura con Amazon Kindle Paperwhite, l’e-reader resistente all’acqua.

Se i tempi concitati del quotidiano spesso precludono il piacere di una lettura rilassante, il periodo dell’estate è quello in cui è possibile riappropriarsi dei piccoli piaceri della vita. Per molti, leggere un buon libro e dedicare a se stessi alcune ore di svago è quello che ci vuole, magari coccolati dalle onde in sottofondo. Spesso, però, il mare spaventa chi ama i dispositivi elettronici: se i flutti sono amici naturali del relax, rappresentano anche uno dei nemici più agguerriti dei device. Ma ora c’è un rimedio a questa preoccupazione ed è proprio Kindle Paperwhite, l’ebook reader resistente all’acqua che permette di portare sotto l’ombrellone la gioia della lettura senza pensieri.

Amazon Kindle Paperwhite: caratteristiche tecniche

Una dei punti di forza di Kindle Paperwhite è indubbiamente il design: sottile (soli 8,2 millimetri) ed estremamente leggero, 182 grammi per la versione solo Wi-Fi e 191 gr. per quella comprensiva della connettività cellulare gratuita, è comodo da portare con sé in borsa o in mano, nella custodia progettata appositamente che lo protegge anche dai graffi e da eventuali urti. All’acqua, invece, ci pensa la certificazione IPX8; neanche le immersioni accidentali, 60 minuti fino a 2 metri di profondità in quella dolce o 3 minuti a 0,25 metri in quella salata, lo spaventano.

Disponibile sia con memoria da 8GB che da 32GB per salvare tutte le proprie letture preferite, è in grado restare acceso per settimane con una singola ricarica completa. Altra qualità notevole è lo schermo da 300 ppi: sfruttando la luce regolabile a 4 LED la lettura avviene in maniera agevole e rilassante per gli occhi, sia in ambienti esterni che interni, evitando riflessi, con luce piena e in condizioni di scarsa luminosità, notte compresa.

Amazon Kindle Paperwhite: quanto costa

L’ebook reader, in vendita su Amazon, è disponibile in molteplici configurazioni. Si parte con gli 8 GB per il modello con pubblicità, al prezzo di 129,99 euro, che salgono a 159,99 euro per quella da 32 GB.

La medesima versione senza pubblicità, invece, sale a € 139,99 per il taglio di memoria più piccolo e € 169,99 per quello superiore. L’alternativa gratuita con connettività cellulare, senza pubblicità e da 32GB, detiene il costo più alto pari a 179,99 euro.

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6,