Kit Ring Alarm, come proteggere la propria abitazione spendendo poco

Proteggere la propria abitazione è fondamentale, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate, per vivere serenamente senza temere di subire furti. Un sistema di allarme efficiente è un’ottima soluzione anche per a vita di tutti i giorni, per dormire con la consapevolezza di essere al sicuro da qualsiasi intrusione esterna.

Tuttavia, si parla di un prodotto che ha un costo non proprio contenuto e, rivolgendosi a un installatore esperto, potrebbe diventare una spesa troppo alta per molti.

Fortunatamente grazie a Ring e alle offerte su Amazon acquistare il proprio allarme è un po’ più semplice, e con gli sconti sull’e-commerce si può trovare facilmente la soluzione più adatta a qualsiasi tipo di abitazione come il Kit Ring Alarm XL, disponibile a un prezzo davvero irripetibile.

Kit Ring Alarm – XL: scheda tecnica

Il Kit Ring Alarm in versione XL è un sistema di allarme per interni e rappresenta la soluzione ideale per case con tre o più camere da letto.

In questa specifica offerta, infatti, sono inclusi tredici pezzi con la centralina base, un tastierino, sei sensori di contatto, tre sensori di movimento, un amplificatore di segnale WiFi e la sirena da posizionare all’esterno dell’abitazione.

L’installazione è facile e veloce e basta seguire alla lettera la procedura guidata sull’app ufficiale Ring. I vari sensori di contatto possono essere montati in modo semplice e intuitivo sulle porte e sui telai delle finestre in modo che l’utente possa sapere sempre quando sono aperte.

I sensori di movimento, invece, possono essere posizionati praticamente in ogni angolo della casa e, non appena rilevano un qualsiasi movimento (ad allarme attivato, si intende) inviano una notifica all’utente, così che possa controllare rapidamente la presenza di estranei in casa.

In più, per chi vuole, è possibile aggiungere in qualsiasi momento altri sensori di movimento, sensori di contatto o qualsiasi altro dispositivo compatibile per permettere al Ring Alarm di adattarsi alla perfezione a ogni contesto abitativo.

Anche il funzionamento è semplicissimo ed è possibile inserire o disinserire il sistema di allarme direttamente dall’applicazione ufficiale Ring Alarm ovunque ci si trovi, anche a distanza di chilometri dalla propria abitazione.

Inoltre, è possibile associare diversi dispositivi compatibili con Alexa (come gli smart speaker di Amazon, ad esempio) per attivare e disattivare il sistema di allarme solo con la voce.

Per chi vuole, è possibile sottoscrivere l’abbonamento Ring Protect Plus (10 euro al mese o 100 euro all’anno) e attivare diverse funzionalità aggiuntive tra cui il monitoraggio assistito che, in caso di emergenza, permette di avvisare i propri contatti oppure il backup cellulare che garantisce il funzionamento del Ring Alarm anche in caso di interruzione del WiFi.

Kit Ring Alarm – XL: l’offerta Amazon

Il Kit Ring Alarm è un sistema di allarme semplice ed efficiente, l’ideale per chi vuole tenere al sicuro la propria casa acquistando un prodotto dalle grandi potenzialità che con un prezzo decisamente accessibile e che, soprattutto, si può installare facilmente in totale autonomia e senza il bisogno di ricorrere all’intervento di un tecnico specializzato.

Da non sottovalutare nemmeno la possibilità di aggiungere altri elementi all’impianto, così da coprire al 100% qualsiasi tipo di abitazione e la possibilità di gestire l’allarme direttamente dal proprio smartphone, così da avere sempre la certezza di ciò che succede dentro la propria casa.

Il prezzo di listino di questo kit è di 531,91 euro ma, grazie alle offerte Amazon si scende a 389,99 euro (-27%, – 141,92 euro), uno sconto più che interessante che rende un po' più semplice tenere al sicuro la propria abitazione.

