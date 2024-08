Apple Intelligence sarà gratuita almeno per i primi anni di disponibilità: in futuro, infatti, l'AI potrebbe diventare a pagamento

Fonte foto: Apple

Apple si prepara a integrare l’intelligenza artificiale nei suoi dispositivi con il rilascio di Apple Intelligence, ora disponibile nelle ultime versioni beta di iOS, iPadOS e macOS. In attesa di capire se e quando ci sarà l’arrivo in Europa, per ora frenato dalle normative sulla privacy in UE, iniziano ad arrivare nuove informazioni sulle scelte della casa di Cupertino per sostenere la diffusione dei suoi strumenti di intelligenza artificiale.

Inizialmente, infatti, l’uso di Apple Intelligence sarà gratuito ma le cose potrebbero cambiare entro i prossimi anni. La conferma arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre molto affidabile in merito alle novità in arrivo da Apple. L’intera suite AI di Apple, una volta integrata nelle versioni stabili di iOS, iPadOS e macOS, sarà inizialmente utilizzabile gratis da tutti gli utenti Apple (almeno nei mercati in cui Apple Intelligence sarà disponibile) ma i piani per l’introduzione di una AI a pagamento sarebbero già definiti.

Apple Intelligence è gratis, per ora

La scelta di rendere gratuite le funzioni AI è strettamente legata alla volontà di Apple di incentivare l’utilizzo di Apple Intelligence. Dopo il passo falso con il Vision Pro, Apple non vuole commettere errori e punta a incrementare, rapidamente, il numero di utenti che effettivamente sfruttano la sua AI.

Come evidenziato da Gurman, però, le cose potrebbero cambiare nel giro di alcuni anni. Entro 2-3 anni dal lancio della prima versione stabile, infatti, Apple Intelligence potrebbe diventare a pagamento, con la necessità per gli utenti di attivare un abbonamento mensile per poter sfruttare tutti gli strumenti AI. Come fatto anche da Google con Gemini, solo una parte delle funzioni AI dovrebbero continuare a essere gratuite.

Lo sviluppo continua

C’è un altro fattore per cui Apple dovrebbe rendere la sua AI gratis, almeno nei primi anni di disponibilità. Come emerso da alcuni rumor delle ultime settimane, infatti, diverse funzioni di Apple Intelligence non saranno disponibili da subito. La casa di Cupertino, infatti, punta a completare il rilascio degli strumenti di intelligenza artificiale anticipati lo scorso mese di giugno nel corso del 2025.

Per un’esperienza completa, quindi, sarà necessario attendere ancora diversi mesi e non è escluso che potrebbero esserci dei ritardi nel completamento dello sviluppo. Apple Intelligence è, quindi, ancora un cantiere aperto e, per il momento, resterà gratuita.

In futuro, invece, alcune funzionalità AI potrebbero essere accessibili a pagamento, con un canone di 10-20 euro al mese e la possibilità di accedere all’AI anche grazie a una nuova versione di Apple One, l’abbonamento che consente agli utenti Apple di sfruttare tutti i servizi dell’azienda.