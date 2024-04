L'amicizia tra una donna e un robot: ecco la serie Sunny

Fonte foto: Apple TV+

L’inaspettata amicizia tra una donna e un robot e, sullo sfondo, un dramma famigliare e un mistero da chiarire che assume contorni inquietanti. È questo il cocktail di ingredienti che promette di rendere appassionante la visione di Sunny, la serie tv originale in uscita su Apple TV+ fra pochi mesi e con protagonista l’attrice Rashida Jones, recentemente vista anche nella serie tv Silo (anche questa disponibile su Apple Tv+). Sunny è la seconda collaborazione, dopo il film On The Rocks di Sofia Coppola, che unisce Jones, Apple e A24.

La trama di Sunny: di cosa parla

Diretta da Lucy Tcherniak (nota per The End of the F***ing World), la serie tv Sunny è un mix tra thriller, mistero e dark comedy. La protagonista è Suzie, una donna statunitense che vive a Kyoto, in Giappone, e che perde improvvisamente il marito e il figlio in un misterioso incidente aereo.

Per alleviare il dolore e la solitudine Suzie prende un robot domestico di ultima generazione, Sunny, progettato e commercializzato dall’azienda di suo marito. Nonostante le iniziali resistenze della donna, i due sviluppano effettivamente un rapporto di amicizia e insieme si lanciano alla scoperta di ciò che è davvero successo alla famiglia della protagonista.

Annunciata per la prima volta a febbraio 2022, la serie è stata girata in Giappone a partire dal luglio dello stesso anno.

Sunny è tratta da un libro?

La serie tv Sunny è scritta e creata da Katie Robbins (nota per The Affair) ed è ispirata al libro The Dark Manual di Colin O’Sullivan. O’Sullivan è uno scrittore irlandese che vive in Giappone, dove lavora come insegnante di inglese. Ha scritto romanzi, poesie e racconti.

Nel libro The Dark Manual la protagonista si chiama Susie ed è una donna irlandese che vive in Giappone. L’editore, Betimes Books, descrive il romanzo come adatto ai fan di Asimov, Black Mirror e del black humor del primo Murakami.

Il cast di Sunny

Rashida Jones, oltre ad interpretare la protagonista Suzie Sakamoto, è produttrice esecutiva della serie tv. L’attrice è nota, tra le altre cose, per aver interpretato Karen Filippelli in The Office e per i suoi ruoli nelle serie Boston Public, Parks and Recreation e Angie Tribeca.

Nel cast di Sunny ci sono anche Hidetoshi Nishijima (che veste i panni di Masa Sakamoto, il marito di Suzie esperto di robotica), Joanna Sotomura (alias Sunny), Judy Ongg (che interpreta Noriko Sakamoto, madre di Masa e suocera della protagonista) e Jun Kunimura (nei panni di Yuki Tanaka, esperta di robotica).

L’artista giapponese nota come annie the clumsy interpreta Mixxy, un’amica di Suzie; mentre l’attrice e showgirl giapponese Yukiko Ehara, conosciuta con lo pseudonimo You, interpreta Hime.

Quando esce la serie Sunny

La serie tv Sunny sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 10 luglio 2024 con i primi due episodi. Ogni mercoledì è prevista l’uscita di una nuova puntata. Gli episodi sono dieci in tutto.