Come aggiungere la patente di guida a IT-Wallet

Dal 23 ottobre 2024 è possibile inserire la copia digitale della patente di guida all'interno di IT-Wallet, ma per farlo è necessario far richiesta alla Motorizzazione Civile

Dal 23 ottobre 2024 i primi 50 mila utenti dell’app IO hanno la possibilità di usare IT-Wallet, il nuovo portafoglio virtuale sviluppato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del Governo italiano all’interno del più ampio progetto europeo EUDI Wallet. Al momento è possibile inserire in IT-Wallet solo la Tessera Sanitaria, la Carta Europea della Disabilità, la Carta Giovani Nazionale e la patente di guida.

Tra questi documenti, quello che sarà certamente più utile avere dentro IT-Wallet è senza dubbio la patente di guida: può sempre capitare, infatti, di dimenticare a casa il portafogli fisico e incappare in un controllo di Polizia mentre si guida la propria auto.

In un caso del genere, cioè in caso di guida senza patente perché dimenticata a casa, l’articolo 180 del Codice della Strada prevede una multa che va da 42 a 173 euro e l’obbligo di presentarsi successivamente in Polizia, o dai Carabinieri, per mostrare che la patente la si possiede realmente.

Se la patente è dentro IT-Wallet, però, è sufficiente mostrarla tramite il proprio smartphone per evitare ogni multa e ogni successivo obbligo: i documenti caricati nel Wallet di Stato, infatti, hanno pieno valore legale, anche in caso di controllo delle Forze dell’Ordine.

Come aggiungere la patente a IT-Wallet

Aggiungere la patente di guida a IT-Wallet è un’operazione che richiede un paio di minuti al massimo e pochi tap, ma il risultato non è affatto immediato come si potrebbe sperare.

La procedura inizia aprendo l’app IO, precedentemente configurata a dovere, e facendo tap sulla tab “Portafoglio“, posizionata in basso. Poi è necessario fare tap su “Aggiungi al Portafoglio +” e scegliere “Patente di guida” nell’elenco dei documenti che è possibile aggiungere.

Per aggiungere la patente di guida a IT-Wallet, però, è prima necessario autenticarsi affinché l’app IO abbia la certezza (ulteriore) dell’identità dell’utente che sta facendo questa richiesta. E’ possibile entrare con CIE o con SPID, non fa alcuna differenza.

A questo punto è possibile finalizzare la richiesta di inserimento della patente di guida dentro IT-Wallet. Richiesta che, però, prima di portare al risultato sperato deve passare dalla Motorizzazione Civile.

Quanto tempo ci vuole per la patente in IT-Wallet

Al termine della procedura appena descritta, IO mostra un messaggio in cui ci invita ad attendere:

La Motorizzazione Civile ha preso in carico la tua richiesta Riceverai un messaggio in app per continuare appena la Motorizzazione Civile avrà elaborato la tua richiesta.

In buona sostanza, quindi, la procedura consiste in una fase di riconoscimento dell’utente e di autorizzazione all’invio della richiesta di inserire la patente nel wallet. IO, tramite la CIE o lo SPID, certifica l’identità dell’utente e invia la conferma alla Motorizzazione, insieme alla richiesta di rilascio di una copia digitale della patente.

Non è quindi sufficiente fare una foto o una scansione alla tessera della patente: deve essere la Motorizzazione a rilasciare il documento digitale, che poi verrà inserito in IT-Wallet e avrà pieno valore legale. Neanche una fotocopia della patente, d’altronde, ha valore legale.

I tempi di espletamento di questo compito, al momento, sono ignoti: siamo alle prime battute di IT-Wallet e la Motorizzazione Civile, per usare un modo di dire del gergo automobilistico, è ancora in fase di rodaggio.

Si spera, però, che la procedura sia veloce visto che tra pochissime settimane, a partire dal 4 dicembre 2024, virtualmente tutti gli italiani con patente di guida potrebbero inondare la Motorizzazione di richieste di inserimento del documento in IT-Wallet.