La cantante Billie Eilish recita in una serie tv

C’è anche la cantante Billie Eilish nella nuova serie Sciame, uscita il 17 marzo su Prime Video. Classe 2001, Eilish è una delle artiste di maggiore successo del momento: nonostante la giovane età ha già vinto numerosi riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, sei MTV Video Music Awards, due Guinness World Records, due MTV Europe Music Awards, il Golden Globe e l’Oscar per No Time to Die. Al suo notevole curriculum ora Billie ha aggiunto anche una nuova esperienza come attrice. Ecco tuti i dettagli.

Di cosa parla Sciame

La nuova serie Sciame (Swarm è il titolo originale) è creata da Janine Nabers e Donald Glover ed è un thriller psicologico con tinte horror e satiriche. La serie e l’interpretazione del cast sono stati lodati dalla critica.

La storia è ambientata tra il 2016 e il 2018 e ha per protagonista la giovane Dre, una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, Ni’Jah – un personaggio inventato che pare essere ispirato, per lo meno nell’estetica e nello stile, a Beyoncé. Dre gestisce la fan base della popstar, un gruppo chiamato appunto Sciame o Swarm. Anche questo si può leggere come un secondo richiamo a Beyoncé, secondo alcuni: la fan base della popstar si chiama infatti BeyHive, dove "hive" significa alveare. Tra l’altro la serie si apre con un avviso che sostiene che qualunque somiglianza con persone vive o morte e con eventi realmente accaduti «è intenzionale».

Comunque sia, l’ossessione di Dre per la cantante Ni’Jah continua a crescere e la poterà a compiere un inaspettato viaggio attraverso il Paese, oltre che ad esplorare, dentro e fuori di sé, luoghi decisamente oscuri e inquietanti.

Il cast di Sciame

Dominique Fishback (già vista in Judas e The Black Messiah) interpreta la protagonista, Dre; inoltre è anche producer della serie. Nel cast di Sciame ci sono poi Chloe Bailey (Grown-ish), Damson Idris (Snowfall), Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers. Janine Nabers è la showrunner, mentre Stephen Glover, Fam Udeorji, Steven Prinz e Michael Schaefer sono executive producers.

Il ruolo di Billie Eilish in Sciame

Billie Eilish nella serie interpreta un ruolo secondario: quello di Eva, la leader di una sorta di setta dedicata all’empowerment femminile che per qualche tempo prende Dre sotto la sua ala protettrice. Compare nello specifico nel quarto episodio, intitolato nella versione originale Running Scared.

Dove vedere la serie Sciame

La serie Sciame è composta da sette episodi ed è stata scritta anche da Malia Obama, una delle figlie dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Tutte le puntate sono disponibili su Prime Video.

