La nuova console Logitech per il cloud gaming è arrivata

Logitech G, brand di Logitech specializzato nelle periferiche per i viedogiocatori, ha presentato ufficialmente la sua console da gioco per il cloud gaming: si chiama Logitech G Cloud Gaming Handheld. Il nuovo dispositivo è compatibile con le piattaforme Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW, ha un hardware adeguato per potenza alle necessità del claud gaming e un prezzo tutto sommato contenuto.

Non ha un display OLED, è vero, ma il resto della scheda tecnica è di buon livello e, d’altronde, il prezzo non permetteva a Logitech di fare miracoli. In arrivo a giorni in America del nord, Logitech G Cloud Gaming Handheld potrebbe arrivare entro Natale anche in Italia.

Logitech G Cloud Gaming Handheld: com’è

Logitech G Cloud Gaming Handheld è una console portatile, ma con una scheda tecnica quasi da smartphone, tanto da usare il sistema operativo Android 11.

Ha uno schermo LCD IPS touchscreen Full HD 1080p da 7 pollici, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, luminosità tipica di 450 nit e rapporto di forma di 16:9. Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 720G, associato a 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

La Logitech G Cloud Gaming Handheld ha tasti di controllo a destra e a sinistra dello schermo, che possono essere personalizzati dall’utente: ci sono due stick analogici (uno destro e uno sinistro), il pad digitale a croce a sinistra, i 4 pulsanti classici ABXY a destra e due trigger sul dorso.

Il device ha l’audio stereo, il jack da 3,5 mm, il Bluetooth 5.1 per le cuffiette wireless e un microfono stereo con cancellazione del rumore di fondo. La connessione a Internet, necessaria a giocare sulle piattaforme di cloud gaming, avviene tramite WiFi 5.

La batteria della Cloud Gaming Handheld è da 6.000 mAh e Logitech promette oltre 12 ore di gioco senza ricaricare. Il peso del device si attesta sui 463 grammi.

Logitech G Cloud Gaming: prezzo e disponibilità

La console sarà disponibile da ottobre nel mercato del Nord America e successivamente arriverà su altri mercati globali. Il costo del Logitech G Cloud Gaming per la piazza italiana non è ancora stato reso noto, ad ogni modo in USA il nuovo dispositivo per i gamer avrà un prezzo di 349,99 dollari, escluso il prezzo dell’abbonamento ad una piattaforma di cloud gaming come Nvidia GeForce Now o Xbox Game Pass, che si paga chiaramente a parte.