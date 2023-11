La prossima novità di WhatsApp: il profilo "alternativo"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova modalità chiamata “Profilo alternativo” che permetterà agli utenti di condividere le proprie informazioni personali solo con alcuni contatti selezionati. Dalle prime indiscrezioni condivise dal sito WABetaInfo, la funzionalità darà la possibilità di configurare una foto e un nome utente “alternativi” da mostrare a tutti quei contatti che non fanno parte della propria rete e non dovrebbero avere accesso alle informazioni del profilo principale.

Perciò si potranno creare diversi profili, in modo che specifici contatti possano vedere solo un certo tipo di informazioni, distinguendo, ad esempio, amici e familiari dai contatti di lavoro.

Come funziona il Profilo alternativo su WhatsApp

Per creare un profilo alternativo su WhatsApp bisogna necessariamente scegliere un’immagine e un nome diversi da quelli sul proprio profilo principale che verranno mostrati a tutti i contatti di lavoro o comunque non “stretti“, che comunque hanno il numero di telefono personale dell’utente.

Sarà necessario andare nelle impostazioni della foto profilo e del nome utente di WhatsApp e selezionare chi può vedere i propri dati personali scegliendo tra: “Tutti“(come già accade sulla piattaforma), “I miei contatti” (quindi solo le persone salvate nella propria rubrica), “I miei contatti tranne” (con la possibilità di selezionare uno o più utenti dalla rubrica) e “Nessuno“.

La mossa di WhatsApp arriva in un momento cruciale per gli utenti, con il concetto di privacy che diventa di giorno in giorno più complicato da gestire, soprattutto per tutte quelle persone che lasciano il proprio numero di telefono in giro, magari per lavoro, sui Curriculum Vitae o anche sui social.

Con questa nuova funzione, però, la piattaforma di messaggistica garantisce un’ulteriore misura di sicurezza che, da una parte, rafforza la privacy e, dall’altra, permette di mostrare un’immagine di sé alternativa (magari più professionale).

Inoltre, se davvero in futuro WhatsApp introdurrà la possibilità della ricerca per nome utente (o per nickname), come già accade su Telegram, questa soluzione del profilo alternativo potrebbe essere ancora più utile per tenere al sicuro i propri dati personali restando comunque riconoscibili e ricercabili dagli altri.

Quando arriva il Profilo alternativo su WhatsApp

Da quello che sappiamo la funzionalità Profilo alternativo è ancora in fase di sviluppo, per cui non c’è ancora una data di rilascio vera e propria.

Oltretutto, neanche i beta tester della piattaforma di messaggistica hanno ancora ricevuto le nuove impostazioni, per cui potrebbe volerci ancora del tempo prima che il team di WhatsApp decida di distribuire globalmente la caratteristica, ma non prima di averla fatta provare per qualche tempo agli iscritti al programma di beta testing.