Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Il programma di sviluppo di WhatsApp continua: l’applicazione si rinnova con una serie di novità legate ai contatti. Si tratta di un ulteriore tassello che arricchisce le funzionalità dell’app. Per gli utenti, infatti, c’è ora la possibilità di aggiungere contatti anche tramite l’app Windows e WhatsApp Web ed è ora possibile separare i contatti WhatsAppda quelli del proprio dispositivo mobile.

In arrivo, inoltre, c’è anche l’introduzione del nome utente, un sistema per incrementare la privacy evitando di condividere il proprio numero di telefono. Nei giorni scorsi, WhatsApp ha introdotto altre novità per l’app come la gestione della velocità di riproduzione dei video e miglioramenti per la funzione Picture in Picture.

Le novità di WhatsApp

WhatsApp annuncia due novità per la gestione dei contatti. La prima riguarda la possibilità di aggiungere contatti anche tramite le versioni desktop di WhatsApp, come l’app per Windows e la versione per browser del servizio, WhatsApp Web. In futuro, inoltre, sarà possibile aggiungere contatti anche da altri dispositivi collegati (come l’app per macOS).

Gli utenti del popolare servizio di messaggistica potranno salvare un contatto solo su WhatsApp, senza aggiungerlo all’elenco dei contatti del proprio dispositivo mobile. Questa funzione permetterà di separare e gestire meglio i contatti, sia nel caso in cui lo smartphone sia utilizzato da più persone che quando si ha la necessità di tenere separati contatti personali e aziendali quando si utilizzano più account WhatsApp.

Non essendo legati alla rubrica del telefono (e, quindi, al proprio account Google o Apple) quando si cambia dispositivo sarà necessario ripristinare i contatti. Tutte queste novità sono in fase di rilascio e si preparano ad arricchire l’applicazione, mettendo a disposizione degli utenti un nuovo sistema per la gestione dei contatti.

Arrivano i nomi utente

Gli utenti di WhatsApp, nel corso del prossimo futuro, potranno salvare i contatti usando i nomi utente. Si tratta di un sistema pensato per incrementare la privacy. Con il meccanismo dei nomi utente, infatti, sarà possibile inviare un messaggio senza condividere il proprio numero di cellulare ma solo il nome utente scelto per utilizzare WhatsApp, come già avviene, ad esempio, con Telegram.

Al momento, WhatsApp non ha specificato quando ci sarà il debutto di questa nuova funzionalità. Nel messaggio pubblicato sul blog ufficiale del servizio, infatti, si parla di un generico “presto” per quanto riguarda la disponibilità dell’aggiornamento. Ulteriori dettagli in merito al funzionamento del nome utente, inoltre, saranno rivelati successivamente, con WhatsApp che ha promesso l’arrivo di nuove informazioni nel corso del prossimo futuro.