La Smart TV di Sky sta arrivando, Radioplayer è già arrivata

Novità in arrivo nell’universo Sky, a partire dall’app Radioplayer Italia che approda oggi su Sky Q. Si tratta dell’applicazione ufficiale che permette l’ascolto di tutte le emittenti radiofoniche della penisola, accoglie sulla sua piattaforma tutte le radio italiane ed è completamente gratuita. Oltre a questo nuovo progetto, sembra vicino il debutto anche della Smart TV di Sky, la Sky Glass che sarà disponibile in tre formati e in ben 5 opzioni di colore.

Sky Glass: caratteristiche tecniche

Sebbene non sia trapelata ancora la data ufficiale dell’arrivo di Smart TV Sky Glass in Italia, Sky ha da pochissimo condiviso sul suo canale di YouTube una clip in cui espone gli Smart TV accompagnati dalla frase: "La prima TV di Sky sta arrivando".

Sky Glass è dedicato ad un pubblico di massa, che guarda i film e serie TV. Il dispositivo è già disponibile in Gran Bretagna nei formati da 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici e nelle tonalità Ceramic White, Dusky Pink, Racing Green, Ocean Blue e Anthracite black.

La Smart TV di Sky presenta uno schermo TP Vision con tecnologia LCD Quantum Dot, HDR10, Dolby Vision e HLG, risoluzione 4K con retroilluminazione diretta con local dimming e refresh rate di 60 Hz. Integra l’assistente vocale, che si attiva con il comando "Ciao Sky", e come per Sky Q, utilizza Internet in streaming per il segnale (non serve la parabola).

Per quanto riguarda l’audio, lo Smart TV Sky Glass ospita 6 speaker, nel modulo 3.1.2 con subwoofer, ed è compatibile con il sistema Dolby Atmos. Il sistema operativo è lo stesso del decoder Sky Q e, infatti, le app sono le stesse per entrambi i dispositivi.

Sky Glass: quanto costa

Smart TV Sky Glass può essere acquistata a rate e chiede all’utente di scegliere la formula che preferisce. Nell’attesa di avere tutte le informazioni relative al prezzo di Sky Glass in Italia, ricordiamo che al momento in UK la proposta di abbonamento dura 48 mesi, comprende Netflix, e costa: