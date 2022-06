La Smart TV Sky Glass sta arrivando in Italia: ecco i prezzi

Lanciata nel Regno Unito a ottobre dell’anno scorso, sta per arrivare anche in Italia la Smart TV di Sky, chiamata Sky Glass. L’arrivo in Italia era ampiamente previsto e, adesso, sembra decisamente imminente visto che Sky ha inviato un sondaggio in merito a questa TV per lo streaming ad un gruppo ristretto di abbonati.

Sondaggio nel quale Sky elenca le possibili opzioni di acquisto di Sky Glass, sempre a rate (in pratica è una sorta di abbonamento in 48 mesi) e chiede all’utente di scegliere la formula che ritiene migliore. Con lo stesso sondaggio, inoltre, Sky inizia a informare i clienti su cosa è Sky Glass e sulle sue caratteristiche tecniche, descrivendo il prodotto che è, sostanzialmente, una TV di fascia media con una forte attenzione al sonoro e al design (sarà disponibile in 5 colori). Dal mercato britannico sappiamo già che, in realtà, Sky Glass è una TV prodotta in collaborazione con TP Vision, lo stesso brand che produce le Smart TV a marchio Philips.

Sky Glass: caratteristiche tecniche

Come già accennato, la Sky Glass è una Smart TV di fascia media: disponibile nei formati da 43, 55 e 65 pollici, ha un pannello TP Vision con tecnologia LCD Quantum Dot, risoluzione 4K con retroilluminazione diretta con local dimming (ma non sappiamo il numero delle aree) e con refresh rate di 60 Hz.

La sezione audio è formata da 6 casse integrate, in configurazione 3.1.2 con subwoofer, ed è compatibile con il Dolby Atmos. Lo schermo, invece, è compatibile Dolby Vision, HDR10 e HLG. E’ chiaro, e anche logico, che Sky Glass nasce e muore per i film e le serie TV ed è dedicata ad un pubblico di massa, non di intenditori.

A questo pubblico offre anche un assistente vocale integrato, che si attiva con la frase "Ciao Sky", e lo stesso sistema operativo già visto su Sky Q (le app sono infatti le stesse). Ed esattamente come succede già con Sky Q, anche con Sky Glass non serve la parabola: il segnale viene trasmesso via Internet in streaming.

Sky Glass: quanto costa

Al momento sappiamo non tanto quanto costerà Sky Glass in Italia, ma quali opzioni sta proponendo Sky ai suoi clienti nel sondaggio. Entrambe le opzioni prevedono che il cliente sia già abbonato a Sky e una delle due offerte prevede anche l’abbonamento a Netflix.

L’opzione senza Netflix prevede un costo

A partire da 13,90 euro al mese, per 48 mesi, con anticipo di 29,80 euro

A partire da 11,90 euro al mese, per 48 mesi, con un anticipo di 124,80 euro

A partire da 11,90 euro al mese, per 48 mesi, con un anticipo di 24,80 euro (invece che 124,80 euro)

L’opzione con Netflix prevede un costo

A partire da 13,90 euro al mese, per 48 mesi, più 15,90 euro per Sky TV + Netflix, per un costo totale di 29,80 euro al mese con un anticipo di 29,80 euro (invece che 124,80 euro)

A partire da 11,90 euro al mese, per 48 mesi, più 17,90 euro per Sky TV + Netflix, per un totale di 29,80 euro al mese con un anticipo di 29,80 euro (invece che 124,80 euro)

Queste sono le opzioni tra le quali i clienti devono esprimere una preferenza e si riferiscono alla Sky Glass da 43 pollici.