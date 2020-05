L'assistenza TIM sbarca su WhatsApp: come funziona

TIM sbarca su WhatsApp Business con un numero dedicato all’assistenza clienti. L’operatore telefonico ha aggiunto un nuovo canale per il customer care che permette a TIM di essere ancora più vicina agli utenti. L’account è stato aperto su WhatsApp Business, l’applicazione dedicata appositamente alle aziende e che nasce con scopi ben precisi: permettere alle imprese un rapporto diretto con i propri clienti.

Per iniziare la conversazione basta aggiungere sulla propria rubrica telefonica il numero 335.1237272 e scrivere un messaggio. Si riceverà la risposta di un bot che spiega il funzionamento dell’assistenza clienti TIM tramite WhatsApp e poi ci sarà l’intervento di un operatore in carne e ossa. Un servizio assolutamente gratuito e che può essere un’ottima alternativa al 119, soprattutto quando non si ha la possibilità di utilizzare il telefono oppure se restiamo in attesa per troppo tempo. Il servizio clienti su WhatsApp Business è aperto a tutti, anche a coloro che ancora non hanno sottoscritto un contratto di abbonamento con TIM.

Come contattare l’assistenza TIM su WhatsApp Business

La semplicità d’utilizzo è la caratteristica che da sempre ha contraddistinto WhatsApp ed è così anche per WhatsApp Business. L’app di messaggistica per le imprese ha le stesse caratteristiche della versione “normale”, con in più qualche strumento dedicato al customer care e alla vendita diretta di prodotti. Per questo motivo TIM ha deciso di aprire un canale ufficiale di assistenza clienti su WhatsApp Business: un modo per essere più vicini ai clienti e avere un rapporto più diretto.

La scoperta è stata effettuata da MondoMobileWeb: da alcuni giorni chi telefona al 119 riceve un SMS nel quale viene avvisato della possibilità di contattare l’assistenza clienti su WhatsApp. Farlo è molto semplice: basta aggiungere il numero 335.1237272 nella rubrica dello smartphone e contattarlo tramite WhatsApp. In alto è fissato un messaggio che avvisa “Questa è una chat con l’account business ufficiale di “TIM”. Tocca per maggiori informazioni“, segnale che si tratta di un account verificato.

Per iniziare la conversazione basta inviare un semplice messaggio, ad esempio “Ciao”. Si riceverà una risposta automatica di un bot che spiega il funzionamento della chat e invita a spiegare la propria situazione in modo da fornire tutte le informazioni corrette all’operatore in carne e ossa che sarà chiamato a rispondere.