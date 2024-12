Bosch, offerta imperdibile sulla lavasciuga top: prezzo crollato

Se lo spazio in casa è vostro nemico ma proprio non volete rinunciare alla comodità di un’asciugatrice, allora non vi resta che una strada da percorrere: quella delle lavasciuga. Come dice anche il nome, questa tipologia di elettrodomestici consentono di lavare e asciugare i capi occupando però lo spazio di una lavatrice di dimensioni "normali".

Ne è un esempio la Bosch Serie 4, lavasciuga di fascia alta dotata di tecnologie avanzate per la cura dei capi sia in fase di lavaggio, sia in fase di asciugatura. Grazie ai sensori e ai programmi smart, tutto quello che dovrai fare per avere capi perfettamente asciutti e pronti da indossare sarà inserirli nel cestello: a tutto il resto penserà la stessa lavasciuga.

Grazie all’offerta senza precedenti di oggi su Amazon, poi, potrai acquistare l’elettrodomestico top di gamma del produttore tedesco a un prezzo speciale. Lo trovi al minimo del web e risparmi centinaia di euro.

Bosch Serie 4 Lavasciuga 9/5 kg

Lavasciuga Bosch a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo che non si vede tutti i giorni, quella disponibile oggi su Amazon per la lavasciuga Bosch. Oltre a essere disponibile a un prezzo mai visto prima d’ora, infatti, l’elettrodomestico del marchio tedesco può essere acquistata a rate senza nessuna spesa aggiuntiva (zero interessi e zero costi per le spese di istruttoria). Insomma, un affare che non capita di certo tutti i giorni.

La Bosch Serie 4 è disponibile con uno sconto del 39%, al prezzo più basso fatto mai registrare su Amazon. Comprandola adesso la paghi 696 euro anziché 1.149 euro. I calcoli sono piuttosto semplici: oggi la lavasciuga tedesca ti costa 450 euro un meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. Optando per questa modalità, la Bosch Serie 4 costa 139,25 euro al mese per cinque mesi.

Bosch Serie 4 Lavasciuga 9/5 kg

Bosch WNA144V0IT Serie 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto quello di cui c’è bisogno per avere capi perfetti e pronti da stirare – o indossare – in un unico elettrodomestico. Grazie alla lavasciuga Bosch Serie 4 potrai dire addio ai lavaggi sincronizzati con i tuoi impegni per poterli mettere in asciugatrice nel più breve tempo possibile. La lavasciuga top di gamma del produttore tedesco ti permetterà di risparmiare tempo, fatica ed energia (nel senso di energia elettrica) con risultati degni di una lavanderia professionale.

Merito, come accennato anche sopra, dei vari sensori presenti all’interno del cestello, grazie ai quali potrete ottenere il livello di asciugatura che più desiderate. Potrete così scegliere di avere abiti pronti per essere stirati o, al contrario, abiti già pronti per essere indossati. Non dovrete far altro che selezionare il livello dall’intuitivo pannello di gestione e il gioco è fatto.

E per chi ha davvero molta fretta, la Bosch Serie 4 mette a disposizione il programma Wash & Dry 60, capace di lavare i capi e asciugarli in appena 60 minuti. Insomma, se siete in emergenza e avete bisogno di quella maglia, di quel paio di pantaloni o di quella camicia per uscire, questo è il ciclo di lavaggio e asciugatura che fa al vostro caso.

