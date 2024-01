Haier, il prezzo della lavatrice è crollato: offerta shock su Amazon

Fonte foto: Haier

Su Amazon siamo oramai abituati ad acquistare di tutto, dagli smartphone ai prodotti per la casa fino ai piccoli elettrodomestici per la cucina come la friggitrice ad aria, la planetaria o il frullatore. Negli ultimi anni Amazon ha ampliato la propria offerta anche ai grandi elettrodomestici come il frigorifero, la lavatrice o la lavastoviglie, portando avanti la propria filosofia: prezzi concorrenziali e la possibilità di riceverli a casa senza troppi sbattimenti per il trasporto. Il sito di e-commerce, infatti, ha implementato anche un servizio per il disimballaggio, l’installazione e il ritiro dell’usato: a fronte di una piccola spesa, tu non dovrai fare nulla e il lavoro è effettuato da addetti specializzati.

E oggi è proprio di una lavatrice in offerta che ti vogliamo parlare. Si tratta della Haier Series 30 con cestello che può ospitare fino a 10 chilogrammi di vestiti. Un elettrodomestico con tecnologie avanzate, con un motore molto efficiente e con una classe energetica A, il che vuol dire che consuma anche meno energia ed acqua rispetto a tanti altri modelli. Il merito è anche della tecnologia Smart Detecting in grado di pesare il bucato e di regolare il consumo di conseguenza. Su Amazon è una delle migliori offerte del giorno. Grazie allo sconto del 40% risparmi quasi 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento. Non farti scappare questa opportunità.

Lavatrice Haier Series 30 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per la lavatrice Haier Series 30. Grazie alla promo Amazon oggi la paghi 358,99 euro, con uno sconto di ben il 40%. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Il risparmio sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di pagare in 5 rate da 71,80 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. La consegna avviene al tuo domicilio in un paio di giorni e per il reso gratuito hai come sempre ben 30 giorni di tempo.

L’offerta non finisce qui. Amazon, infatti, offre anche un servizio per il disimballaggio e il ritiro dell’usato. Per il ritiro del vecchio elettrodomestico e la disinstallazione non bisogna pagare nulla (basta selezionare il servizio nella pagina prodotto), mentre il disimballaggio bisogna pagare 10 euro. Se si vuole anche l’installazione del nuovo elettrodomestico la spesa sale a 20 euro. Un servizio molto utile e a un prezzo alla portata di tutti.

Lavatrice Haier Series 30: scheda tecnica e funzionalità

Ottime le caratteristiche della lavatrice Haier Series 30. Come l’opzione vapore, che facilita la rimozione delle macchie e dello sporco ostinato. La funzione ABT proteggere i capi da muffe e batteri un trattamento aggiuntivo. La bilancia interna pesa il tuo bucato e regola in maniera automatica il consumo di acqua e la durata del ciclo di lavaggio. Così potrai risparmiare sulla bolletta della luce e dell’acqua.

La capienza del cestello è fino a 10 chilogrammi, ideale anche per le famiglie più numerose. Compatte poi le dimensioni, che consentono di inserirla anche negli ambienti domestici meno generosi in termini di spazio. Il motore diretto collegato al cestello, offre massima silenziosità, affidabilità e risparmio energetico.

