Le cuffie Adidas a ricarica solare sono arrivate in Italia

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, ora Adidas ha deciso di portare anche in Italia le nuove cuffie a ricarica solare Adidas RPT-02 SOL. Queste cuffie, oltre a consentire una ricarica classica tramite la porta USB-C presente a bordo, permettono all’utente di "fare il pieno" della batteria in qualsiasi momento della giornata e senza fili.

Infatti, le RPT-02 SOL sono in grado di ricaricarsi anche al chiuso, senza necessariamente avere a disposizione la luce del sole. Questo grazie ad una particolare tecnologia che Adidas ha deciso di usare per questo dispositivo dall’anima ecologica, un sistema di ricarica fotovoltaica messo appunto dalla svedese Exgeer. Ne consegue che uno dei grandi vantaggi delle Adidas RPT-02 SOL è anche la durata della batteria, dato che l’utente potrà avere a disposizione moltissime ore di ascolto prima di vedere le sue cuffie wireless over-ear scariche. Come il modello precedente (Adidas RPT-01 SOL), anche le nuove cuffie assicurano una qualità audio notevole.

Adidas RPT-02 SOL Cuffie Bluetooth – Ricarica Solare

Adidas RPT-02 SOL: caratteristiche tecniche

Dal design identico rispetto alla precedente generazione, le Adidas RPT-02 SOL sono però più performanti da diversi punti di vista, a partire dalla durata della batteria. Infatti, le nuove cuffie wireless over-ear RPT-02 SOL sono capaci di regalare fino a 80 ore di autonomia (a fronte delle 40 delle Adidas RPT-01 SOL) e sono in grado di ricaricarsi in qualsiasi momento della giornata.

Certificate IPX4, le cuffie targate Adidas sono di conseguenza capaci di resistere al sudore e agli schizzi d’acqua. Costruite con plastica riciclata e nylon, le Adidas RPT-02 SOL dispongono di un archetto in materiale flessibile e progettato dall’azienda svedese Exgeer: denominato Powerfoyle, questa banda si autoalimenta grazie alle celle solari.

Si tratta di un tipo di celle che possono caricarsi in differenti condizioni di luce: non dovrà per necessariamente essere naturale, forte e costante, ma basterò anche luce artificiale.

Le cuffie sono provviste anche di comandi intelligenti per cambiare brano, mettere in pausa o cambiare il volume, oltre ad un indicatore che consente all’utente di trovare la condizione di luminosità migliore per ricaricarle.

Adidas RPT-02 SOL: quanto costano

Le nuove cuffie Adidas RPT-02 SOL sono ora disponibili in Italia al prezzo di 229 euro. Si tratta, in fin dei conti, di una cifra interessante, dato che parliamo un dispositivo innovativo e dalle caratteristiche tecniche ottime.

