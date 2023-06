Le novità di giugno 2023 su Prime Video

Quali novità attendono gli spettatori a giugno 2023 su Prime Video? Una delle uscite più interessanti è Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco budget, ovvero la prima serie tv del collettivo comico The Jackal. Ci sono poi Love Club, miniserie italiana che racconta le storie di alcuni giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+, e la quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy. Tra i nuovi film invece c’è la commedia Medellin, basata su un’idea originale di Franck Gastambide. A seguire tutti gli altri film e serie tv in arrivo a giugno 2023 su Prime Video.

Le serie di giugno 2023 su Prime Video

A giugno su Prime Video esce la nuova serie Deadloch, che riscrive il genere crime in chiave comedy: in una cittadina della Tasmania, due donne detective uniscono le forze per risolvere il caso di un uomo trovato morto sulla spiaggia. La serie, creata dal popolare duo comico australiano Kate McCartney e Kate McLennan, è interessante anche perché mette in discussione il rapporto dell’Australia con la verità, il genere e l’etnia. In arrivo anche The Grand Tour: Eurocrash, in cui Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio in auto che nessuno ha mai pensato di fare. Ecco le altre uscite delle prossime settimane.

1° giugno : Summer Camp Island 2

: Aurora Leone: Una famiglia a pretesto 30 giugno: Jack Ryan di Tom Clancy 4

I film di giugno 2023 su Prime Video

Questo mese tanti nuovi film entrano nel catalogo Prime Video, ma altri invece ne escono. C’è tempo solo fino al 29 giugno, ad esempio, per vedere Songbird; mentre Tutta un’altra vita sarà disponibile solo fino al 30 e Il lupo e il leone fino al 23. Tra i nuovi arrivi, invece, c’è È colpa mia?, film che racconta dell’amore travolgente e proibito tra la giudiziosa Noah e il ribelle Nick, che si trovano a diventare fratellastri quando i genitori iniziano una relazione.

1° giugno : Paradise Highway, Caro Evan Hansen, Ultima notte a Soho, Ammore e malavita, La stanza del figlio, Tre piani, Palombella rossa, Mia madre, Aprile, Habemus Papam, Il caimano, Caro diario

: Tutti lo sanno 28 giugno: Da grandi