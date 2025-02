Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Debuttano in Italia i nuovi tablet Android Lenovo Yoga Tab Plus e Idea Tab Pro: ecco caratteristiche e prezzi.

Fonte foto: Lenovo

Lenovo annuncia il lancio in Italia di due nuovi tablet: si tratta di Yoga Tab Plus e di Idea Tab Pro. I due modelli erano stati annunciati a inizio gennaio, in occasione del CES 2025, e sono ora acquistabili anche nel nostro Paese, con alcune varianti già disponibili su Amazon.

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo Yoga Tab Plus: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Lenovo Yoga Tab Plus è dotato di un display IPS da 12,7 pollici con risoluzione 3K a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ci sono anche 16 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 oltre a una batteria da 10.200 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W.

Il tablet è dotato di una fotocamera anteriore da 13 Megapixel e di una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 13 Megapixel e 2 Megapixel (per le macro). Il comparto audio è firmato Harman Kardon e include 4 woofer e 2 tweeter. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamenti fino ad Android 17 e patch di sicurezza fino al 2029.

È possibile sfruttare varie funzioni AI, con una suite dedicata realizzata da Lenovo che include anche l’assistente AI NOW, basato su Llama 3 di Meta. C’è anche il supporto Wi-Fi 7. Non è presente la possibilità di sfruttare la rete dati.

Il Lenovo Yoga Tab Plus è disponibile con un prezzo di 799 euro che include anche la penna Lenovo Tab Pen e la tastiera. L’acquisto può avvenire direttamente su Amazon.

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo Idea Tab Pro: caratteristiche e prezzo

Il Lenovo Idea Tab Pro è un tablet di fascia più bassa rispetto a Yoga Tab Plus e include il SoC MediaTek Dimensity 8300 oltre a un display IPS da 12,7 pollici con risoluzione 3K. Ci sono, inoltre, 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage oltre a una batteria da 10.200 mAh, con ricarica rapida da 45 W.

Il tablet supporta il Wi-Fi 6E. Il comparto fotografico include un sensore posteriore da 13 Megapixel e uno anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamenti fino ad Android 16 e patch di sicurezza fino al 2029. Anche in questo caso ci sono funzioni AI, legate però solo ai servizi Google, come Gemini e Cerchia e Cerca.

Il Lenovo Idea Tab Pro è acquistabile in due varianti. Il modello base ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage e viene proposto al prezzo di 399 euro con penna inclusa (c’è anche una versione con tastiera inclusa che costa 489 euro). La versione top ha 8 GB di RAM e 256 GB, sempre con penna inclusa, e costa 449 euro (oppure 539 euro nella versione con tastiera).

La versione 8/256 GB con penna inclusa è disponibile su Amazon.