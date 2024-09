Fonte foto: Lenovo

L’inizio della scuola è il momento ideale per acquistare un tablet, date le molte offerte a disposizione che aiutano famiglie e studenti nella scelta del dispositivo perfetto per ogni esigenza.

E per chi si orienta verso i prodotti di fascia medio-alta, proprio in queste ore c’è il Lenovo Tab P12 in offerta che, grazie agli sconti su Amazon, può essere acquistato al minimo storico con un prezzo che scende sotto i 370 euro.

Si tratta di un tablet molto interessante, con un ottimo display con risoluzione 3K (compatibile anche con le smart pen), un processore MediaTek in grado di bilanciare perfettamente prestazioni e consumi e 8 GB di RAM, perfetto insomma per assolvere a qualsiasi compito gli venga richiesto, dalla produttività leggera, allo studio e senza dimenticare l’intrattenimento.

Inoltre, acquistando separatamente i diversi accessori disponibili, come la tastiera Lenovo o una smart pen, è possibile trasformare questo device in quanto di più simile a un notebook, con il vantaggio di una portabilità estrema che rende davvero semplice il trasporto e l’utilizzo fuori casa.

Lenovo Tab P12 – Mediatek Dimensity 7050 – Versione 8/128 GB

Lenovo Tab P12: scheda tecnica

Il Lenovo Tab P11 ha uno schermo IPS LCD da 12,7 pollici, con risoluzione 3K (1.840×2.944 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Lo schermo, inoltre, è pienamente compatibile con le smart pen.

Il processore scelto da Lenovo è un Mediatek Dimensity 7050 affiancato in offerta da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 13 MP, che viene posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificando l’utilizzo del device in orizzontale.

Le connessioni comprendono il WiFi 6, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti prodotti da JBL e certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di ben 10.200 mAh con ricarica via cavo da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 che già dalla prima accensione si aggiornerà automaticamente a Android 14.

Lenovo Tab P12: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Lenovo Tab P12 è di 499 euro, tuttavia grazie ad Amazon è possibile portare questo ottimo tablet a 369 euro (-18%, -130 euro) con questa specifica offerta che comprende anche il caricabatterie che, di solito, bisogna acquistare separatamente.

Uno sconto molto interessante che visto il ritorno a scuola può essere di grande aiuto per molte famiglie oppure per chi cerca un buon device per l’intrattenimento, lo studio e la produttività leggera e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Lenovo Tab P12 – Mediatek Dimensity 7050 – Versione 8/128 GB