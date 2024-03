Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: 123RF

Come molti sapranno, il leopardo delle nevi rappresenta uno dei grandi felini più minacciati al mondo, in termini di rischio di estinzione. Se l’uomo non farà qualcosa a riguardo, correremo seriamente il rischio di vederli sparire dalla faccia della Terra. Un’azione in merito è stata compiuta, e come, presso lo zoo del Cheshire. Siamo nel Regno Unito e per la prima volta dopo ben 93 anni due leopardi delle nevi sono stati accolti all’interno di una struttura di tutela.

Una nuova casa per due cuccioli

Per poter ammirare questi due splendidi esemplari di Leopardi delle nevi, è necessario recarsi nel Regno Unito, come detto, e precisamente nel Cheshire. Lo zoo in questione è quello di Chester, nel quale si muovono liberamente il maschio Yashin e la femmina Nubra. Si tratta di esemplari molto giovani, di poco più di 18 mesi l’uno.

Dietro tale procedura c’è un processo molto accurato di accoppiamento. I due leopardi provengono da zoo europei e degli esperti si sono occupati dell’abbinamento. Fa tutto parte di un programma di allevamento dall’enorme importanza per la salvaguardia della specie.

La speranza è ovviamente quella di riuscire a ottenere nuovi cuccioli nel giro di qualche anno. Ecco le parole di Mike Jordan, direttore dello zoo: “Col tempo, speriamo possano andare d’accordo e avere dei cuccioli”. Se ciò dovesse accadere, i nuovi esemplari verrebbero naturalmente spostati altrove e accoppiati con altri della stessa specie.

L’arrivo dei due leopardi, Yashin e Nubra, è stato studiato in concomitanza con l’apertura di un nuovo habitat all’interno dello zoo. Qui sono state riversate ben 600 tonnellate di ghiaioni e rocce. Il tutto per ricreare al meglio il terreno delle montagne dell’Himalaya, dove queste creature vivono allo stato brado, purtroppo in numero sempre più esiguo.

Una speranza per il futuro

Per quanto nessun animalista vorrebbe vedere una creatura all’interno di uno zoo, in questo caso l’obiettivo è nobile. Ricreare il loro habitat e “spingere” i due esemplari a coesistere e magari accoppiarsi, è per il bene della specie.

È stato svolto un lavoro enorme all’interno dello zoo di Chester, considerando i dettagli dell’ambiente generato per i due animali. Yashin e Nubra hanno infatti la possibilità di muoversi tra due grandi aree esterne, ricche di affioramenti rocciosi, grotte poco profonde, scogliere ripide e sporgenze di vario genere. Una cura dei dettagli davvero impressionante, che evidenzia quanta importanza venga data a queste creature maestose.

“L’arrivo dei leopardi delle nevi è una pietra miliare nella lunga storia del nostro zoo. Significa il nostro impegno nella protezione di un’altra specie di grandi felini, tra i più minacciati al mondo”. Yashin e Nubra sono incredibilmente giocosi, curiosi e pieni di energia”.

Il fatto che i due abbiano poco più di 18 mesi non è un caso. È stata scelta infatti una fascia d’età ben precisa. In questo periodo della loro vita lascerebbero la madre, così da diventare indipendenti. Per questa ragione si è ritenuto fossero pronti per essere accoppiati all’interno dello zoo di Chester.