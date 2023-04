LG, smart TV low cost a prezzo mai visto prima: costa pochissimo

Non solo OLED di grandi dimensioni da sistemare nel salotto di casa. LG è tra i maggiori produttori anche di televisori di dimensioni più contenute e ideali per essere utilizzati in cucina, camera da letto o nella camera dei bambini. Apparecchi capaci comunque di garantire una buona qualità visiva e funzionalità smart paragonabili a quelle dei TV più costosi.

Ne è un esempio lo LG 32LQ630B6LA, uno smart TV da 32 pollici con pannello LED da 32 pollici e un processore di quinta generazione capace di garantire una qualità visiva degna di nota. Un apparecchio decisamente valido, con funzionalità multimediali e smart avanzate e disponibile a un prezzo mai visto prima d’ora su Amazon: grazie allo sconto top di oggi è decisamente un’offerta da prendere al volo prima che termini.

LG 32LQ630B6LA, smart TV 32 pollici compatibile con Alexa e Assistente Google

LG 32LQ630B6LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un pannello LED HD Ready, lo smart TV LG da 32 pollici in offerta su Amazon sfrutta la potenza di elaborazione del Processore α5 Gen 5 con AI per garantirti la miglior esperienza visiva possibile, indipendentemente dal programma che si sta guardando. Il chip analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi per ottimizzare le impostazioni del TV (sia video sia sonoro) e assicurare così una resa ottimale in qualunque situazione.

Grazie a funzionalità come AI Brightness e ai vari profili preimpostati, sarà possibile personalizzare l’esperienza visiva in base ai propri gusti e alla stanza in cui ci si trova. La prima tecnologia, infatti, regola le impostazioni in base alla luminosità della stanza in cui è posizionato il TV, così da non affaticare la vista e garantire colori realistici. I profili preimpostati, invece, permettono di sfruttare al meglio le funzionalità del TV in base all’utilizzo che se ne fa. Grazie al Game Optimizer, ad esempio avrai a tua disposizione tutte le impostazioni relative ai videogiochi in un unico pannello di controllo.

La piattaforma operativa webOS 22, infine, mette a disposizione app e funzionalità smart degne di apparecchi ben più costosi. Non solo potrai vedere film e serie TV preferiti con Prime Video, Netflix, Disney+ e molte altre ancora, ma potrai sfruttare la versatilità degli assistenti vocali come Alexa e Assistente Google per controllare facilmente tutte le funzioni del TV con semplici comandi vocali.

LG, lo smart TV 32 pollici a prezzo stracciato: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, lo smart TV LG da 32 pollici è una di quelle offerte da non lasciarsi scappare. E capire il perché non è affatto difficile. Grazie allo sconto garantito dal portale di commercio elettronico per eccellenza, il televisore del produttore sudcoreano può essere acquistato a un prezzo inferiore ai 200 euro. Un vero e proprio best buy del segmento, da acquistare prima che la promozione termini.

