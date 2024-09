LG, lo smart TV da 50 pollici crolla di prezzo: da comprare subito

Fonte foto: LG

LG è una delle aziende leader nel settore degli smart TV grazie ai suoi prodotti che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotati delle migliori tecnologie del mercato, alcune delle quali proprietarie. A fare la differenza è anche il sistema operativo, considerato uno dei migliori nel mondo dei televisori smart e che assicura la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming. I modelli usciti in questo 2024, però, sono stati in grado di fare un ulteriore step in avanti, grazie alla maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale. Gli algoritmi AI intervengono in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini e del suono, rendendo la visione di ogni film, serie TV, partita della tua squadra del cuore, un evento unico e irripetibile.

Rientra in questa categoria lo smart TV LG QNED85 AI con schermo da 50 pollici che oggi troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un modello uscito da poco e che combina due delle migliori tecnologie per la visione dei contenuti: Quantum Dot e NanoCell. Il risultato finale non può che essere un televisore top con pochi eguali in questa fascia di mercato. Come detto, oggi è disponibile anche in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’ottima occasione da non farsi sfuggire.

Da oggi trovi su Amazon lo smart TV LG QNED AI Serie 85 da 50 pollici a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Per il televisore del produttore sud-coreano si tratta del minimo storico e risparmi ben 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testarlo fino in fondo.

Smart TV LG QNED: le caratteristiche tecniche

Lo smart tv LG riproduce immagini che non perdono la propria naturalezza e autenticità, grazie alla combinazione di due tecnologie come la Quantum DOT e Nanocell. Processate dal chip α8 basata sull’intelligenza artificiale. Curata anche la retroilluminazione dello schermo, che migliora il contrasto dell’immagine ed esalta i dettagli (tecnologia Advanced local dimming). Le immagini proiettate sono rese ancora più immersive, grazie alle cornici slim ridotte al minimo. Audio limpido e chiaro, con varie impostazioni, in grado di adeguarlo sempre a ciò che stai guardando.

I gamer potranno riscontrare un gameplay fluido e reattivo e beneficiare di ben 4 porte HDMI in 4K con refresh rate fino a 120fps con VRR e Freesync. Estremamente user friendly, grazie alle tantissime app di streaming già preinstallate, alle accurate schede dei contenuti e all’intelligenza artificiale ThinQ AI integrata. Che ti suggerisce anche cosa guardare. Lo zapping in cerca di qualcosa da vedere resterà un lontanissimo ricordo. Anche il telecomando è stato curato nei minimi particolari e reso molto comodo: basteranno anche semplici movimenti del polso per utilizzarlo.

