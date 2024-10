LG, con l’offerta Amazon il prezzo dello smart TV crolla: è da comprare subito

Lo smart TV LG QNED da 65 pollici della Serie 85 è disponibile in promo speciale con uno sconto del 40% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

Se siete alla ricerca di un televisore top di gamma, uscito sul mercato da pochi mesi e che assicura una qualità delle immagini elevata, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il televisore LG QNED da 65 pollici con uno sconto eccezionale del 40% che fa risparmiare 600 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori offerte di tutto il web per un TV con queste caratteristiche. E hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Questo televisore smart di LG ha tutto quello che ti aspetti da un dispositivo di questa fascia. La qualità delle immagini è molto elevata grazie alla presenza della tecnologia Quantum Dot e NanoCell. La loro combinazione dà vita a colori vivaci e straordinari e a immagini con contrasti unici. Il merito è anche del processore che utilizza l’intelligenza artificiale per adattare le impostazioni video e suono alla tipologia di contenuto. Last but not least, il sistema operativo webOS, una vera garanzia quando si tratta di TV intelligenti. Non fatevi scappare questa super opportunità.

Smart TV LG QNED da 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo scontatissimo per il televisore smart LG QNED da 65 pollici della Serie 85 da poco lanciato sul mercato. Oggi è disponibile a un prezzo di 899 euro con uno sconto del 40% che fa scendere radicalmente il prezzo e risparmi ben 600 euro. Puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate da 179,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Come capita per tantissimi grandi elettrodomestici disponibili su Amazon, anche per questo televisore smart puoi aggiungere dei servizi extra. Il ritiro del vecchio TV è gratuito, mentre il disimballaggio del televisore ha un costo di 10 euro. Per l’installazione a muro e la configurazione la spesa è di 35 euro (il supporto a muro non è previsto nel costo).

Smart TV LG QNED da 65 pollici: caratteristiche tecniche

Un televisore che delizia i tuoi occhi. Lo smart TV disponibile in offerta oggi su Amazon è quanto di meglio tu possa acquistare nella fascia dei top di gamma. Lo si intuisce già dal display: il televisore è dotato di uno schermo da 65 pollici con risoluzione 4K dotato delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell. La loro combinazione dà vita a colori e sfumature uniche che impreziosiscono tutto quello che vedi. Il merito è anche del processore α7 Gen 5 con intelligenza artificiale che utilizza algoritmi per ottimizzare l’esperienza di visione e l’audio.

Uno dei punti di forza dei televisori LG è il sistema di entertainment. E non poteva essere altrimenti anche su questo modello. A bordo trovi il sistema operativo webOS24 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. A supporto trovi anche la funzione ThinQ AI che utilizza l’intelligenza artificiale per inviarti notifiche personalizzate, suggerimenti e tantissimo altro.

Infine, il televisore ha ottenuto la certificazione lativù 4K che ti permette di vedere oltre 180 canali nazionale del digitale terrestre senza dover acquistare un decoder aggiuntivo.

