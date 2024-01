LG, la soundbar a prezzo mai visto: offerta da non farsi scappare

Fonte foto: Amazon

Per i cinefili, avere un ottimo televisore, caratterizzato da un’esperienza visiva di alto livello e immersiva è condizione necessaria ma non sufficiente per godere al meglio dei loro film e serie TV preferiti. Anche l’esperienza di ascolto deve essere di altissimo livello e non sempre i sistemi audio dei TV riescono a garantire una qualità paragonabile a quella delle immagini.

Ed è a questo punto che entrano in gioco le soundbar. Dispositivi come la LG SQC2, disponibile oggi in offerta su Amazon a un prezzo mai visto in precedenza, permettono di godere di un sonoro avvolgente e coinvolgente, grazie al quale sarà come essere sempre al centro dell’azione. La soundbar del produttore sudcoreano può infatti replicare un audio tridimensionale come quello del cinema, garantendo così un’esperienza unica nel suo genere. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: la promozione di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Acquistare la soundbar del produttore sudcoreano non è mai stato così conveniente come oggi. Merito della promozione garantita da Amazon, grazie alla quale sarà possibile risparmiare decine e decine di euro sul listino.

La LG SQC2 è disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo consigliato dal produttore. Comprandola oggi la paghi 119,00 euro anziché 198,00 euro. Il calcolo è semplice: grazie al ribasso garantito dal colosso del commercio elettronico risparmi ben 80 euro.

LG SQC2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un audio potente e cristallino, che ti permetterà di godere di un’esperienza di ascolto di altissima qualità. Dopo aver collegato e configurato la LG SQC2 (operazioni semplici, che richiederanno una manciata di minuti al massimo), nulla sarà come prima. Grazie ai 300 Watt di potenza totale e al subwoofer wireless vivrai un’esperienza decisamente più coinvolgente, con suoni capaci di riempire tutta la stanza.

Indipendentemente dal programma che stai guardando – film, serie TV o eventi sportivi – la LG SQC2 saprà regalarti un audio sempre perfetto. Merito di tecnologie come l’Adaptive Sound Control e l’Auto Sound Engine, capaci di gestire autonomamente impostazioni e livello di volume. La prima analizza il flusso audio in tempo reale e ottimizza le impostazioni per la miglior esperienza d’ascolto possibile. La seconda, invece, gestisce il livello di volume, assicurando quindi il bilanciamento perfetto del suono.

Sul fronte della connettività, poi, la soundbar in offerta LG su Amazon ha davvero tutto quello di cui potreste aver bisogno. Nella parte posteriore del dispositivo trovano spazio il connettore ottico, l’ingresso AUX con connettore jack da 3,5 millimetri e una porta USB. A questo si aggiunge la connettività Bluetooth, che permette di sincronizzare velocemente la soundbar con lo smartphone e ascoltare la propria musica preferita con una qualità senza precedenti.

