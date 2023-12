Fonte foto: Lg

Svelato la scorsa estate, a margine dell’IFA di Berlino, il nuovo LG StanbyME Go fa ora il suo debutto ufficiale anche sul mercato italiano. Si tratta di un nuovo smart display portatile che, grazie a un semplice meccanismo, è racchiuso all’interno di una valigetta.

Questo sistema semplifica il trasporto del display permettendo all’utente di poter sfruttare tutte le funzionalità tipiche di uno smart display, dotato di webOS e, quindi, di tante app per l’intrattenimento, con la comodità di un pannello da 27 pollici.

LG StanbyME Go: caratteristiche tecniche

Il nuovo LG StanbyME Go è uno smart display dotato di un pannello touch da 27 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e certificazione HDR 10 e Dolby Vision. L’intero display è incluso all’interno di una valigetta, con all’interno un meccanismo che lo rende facile da estrarre e utilizzare in ogni contesto.

L’apertura e la chiusura della custodia regolano l’accensione e lo spegnimento dello smart display. Il dispositivo è certificato MIL-STD-810G, quindi è particolarmente resistente a vari fattori ambientali oltre che a piccoli urti e alle vibrazioni. La gestione dello smart display è affidata al processore α7 Gen5, utilizzato dalla casa coreana su diversi modelli di Smart TV.

C’è una batteria integrata che permette al dispositivo di funzionare anche senza un collegamento diretto alla rete elettrica. Secondo i dati forniti da LG, l’autonomia è sufficiente a garantire fino a 3 ore di utilizzo, in modo da poter guardare un film, più episodi di una serie TV o ascoltare musica per un lungo periodo.

Il comparto audio include un sistema di altoparlanti a quattro canali da 20W. La connessione a Internet avviene tramite rete Wi-Fi e c’è anche la possibilità di utilizzare il collegamento Bluetooth. La dotazione di porte include una HDMI, utile, ad esempio, per collegare una console, e una porta USB 2.0.

Dal punto di vista software, invece, troviamo webOS, il sistema operativo utilizzato anche dalle Smart TV di casa LG, che garantisce l’accesso a tante app oltre che a funzioni avanzate come il riconoscimento vocale. In questo modo, è possibile beneficiare di un’esperienza utente simile a quella delle Smart TV dell’azienda coreana.

LG StanbyME Go: prezzo e disponibilità

LG StanbyME Go è appena arrivato in Italia. Il nuovo smart display portatile di casa LG, infatti, è ora acquistabile direttamente tramite lo store online di LG oppure presso vari rivenditori autorizzati. Il dispositivo è disponibile con un prezzo di listino di 1.299 euro (c’è uno sconto del 10% al check out effettuando l’acquisto tramite lo store di LG). In confezione, oltre al cavo di alimentazione, c’è anche il telecomando per gestire lo schermo come una Smart TV.