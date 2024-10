LimX Dynamics TRON 1, il nuovo robot ispirato a Star Wars

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LimX Dynamics

LimX Dynamics, un’azienda cinese che opera nel settore della robotica, ha presentato il suo TRON 1, definito come robot bipede multimodale.

Ciò che stupisce di questo device, tralasciando per il momento le sue reali potenzialità, è il design, che non sarà sfuggito agli amanti del genere, e che richiama i Camminatori AT-ST di Star Wars i mezzi progettati per il combattimento su tutti i terreni e che somigliano a un bipede privo di braccia. Chiaramente nella versione di LimX Dynamics non c’è, fortunatamente, il doppio mitragliatore blaster frontale, le torrette laser laterali né tantomeno il lanciamissili teleguidati visti nella celebre pellicola.

Scherzi a parte, questo nuovo robot bipede avrà uno scopo ben diverso da quello dei suoi fratelli maggiori visti in Star Wars e potrebbe giocare un ruolo cruciale per il controllo del movimento dei robot umanoidi e per testare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei robot multiuso.

Come è fatto il nuovo TRON 1

Il TRON 1 ha un design modulare “Three-In-One“, che permette all’utente di utilizzare il robot con tre configurazioni diverse in modo facile e veloce:

Point-Foot , è la più facile da controllare e anche quella col fattore forma più classico con le gambe

, è la più facile da controllare e anche quella col fattore forma più classico con le gambe Sole , è la “modalità in piedi”, utile per utilizzare gambe simili a quelle dell’uomo

, è la “modalità in piedi”, utile per utilizzare gambe simili a quelle dell’uomo Wheeled, che include le ruote e garantisce una buona mobilità su tutti i terreni

Oltre a questo, le configurazioni del dispositivo (e del tipo di gambe) sono davvero semplici da montare e smontare, così come le modalità di controllo del movimento che cambiano e si adattano in totale autonomia al tipo di hardware montato, garantendo versatilità sia nell’utilizzo che nello studio del movimento.

Presenti anche un’ampia gamma di accessori (blaster esclusi) che permettono di espandere le funzionalità del robot, come il radar, i bracci robotici, le telecamere e la gimbal (utile per la fotografia e la stabilizzazione dell’obiettivo), che possono essere cambiati facilmente per poi riconfigurare il device per svolgere compiti diversi.

Cosa può fare il TRON 1

TRON 1 è in grado di utilizzare algoritmi di controllo del movimento ad alte prestazioni integrati e modalità operative che garantiscono un utilizzo sempre molto intuitivo a prescindere dalla modalità scelta. Il device è anche pienamente compatibile sia con i modelli pre-caricati che con quelli di apprendimento automatico, perfettamente integrati con l’hardware, a garanzia di movimenti fluidi e una grande stabilità.

Come mostrato nel video sul sito ufficiale di LimX Dynamics, infatti, il robot può anche essere preso a calci dalle persone (o urtato accidentalmente, nell’utilizzo quotidiano) riuscendo comunque a mantenere l’equilibrio. Un gesto che, pur sembrando parecchio violento, ha un senso e serve per mostrare le capacità di equilibrio del robot e il suo spirito di adattamento adattamento agli stimoli esterni.

Poi naturalmente, testa anche la robustezza del dispositivo, un fattore fondamentale se fosse destinato a muoversi e lavorare in ambienti difficili o pericolosi.

Quanto costa il TRON 1

LimX Dynamics sviluppa robot destinati anche all’utilizzo quotidiano e non solamente in ambito lavorativo e il TRON 1 non fa eccezione. Il device, infatti, può essere già preordinato e per chi effettuerà l’ordine prima del 31 dicembre 2024, potrà portare a casa il robot a “soli” 15 mila dollari.