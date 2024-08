Cosa può fare il nuovo robot umanoide cinese LimX CL-1

LimX CL-1 è un nuovo robot cinese dalle forme umanoidi, che l'azienda di Shenzen sta affinando per il lavoro in fabbrica e in magazzino, ma del quale non fornisce nessun dettaglio tecnico

Fonte foto: LimX

Nella corsa alla realizzazione del primo robot umanoide di massa, che vedremo al lavoro nei magazzini e nelle fabbriche dove oggi ci sono solo umani e bracci meccanici, si inserisce anche la cinese LimX, che ha appena mostrato al mondo gli ultimi progressi del suo modello CL-1.

LimX CL-1 è un robot umanoide di cui, al momento, sappiamo pochissimo: l’azienda, infatti, preferisce non comunicare i dati tecnici e si limita a mostrare, con devi video periodici pubblicati sui social, cosa riesce a fare il suo prodotto. Nell’ultimo di questo video, ad esempio, si vede il LimX CL-1 impegnato a spostare carichi all’interno di un ambiente simile ad un magazzino.

Cosa può fare LimX CL-1

LimX CL-1 è un robot che, grazie alla forma umanoide, riesce a simulare molte delle attività di base di un umano medio: cammina, “corre” (ma non sappiamo a che velocità), fa le scale, prende e sposta oggetti. Tutto questo in autonomia, grazie ad un sistema di visione tridimensionale, anch’esso al momento segreto.

Nell’ultimo video si vede il robot che sposta dai tavoli agli scaffali alcuni scatoloni contenenti bottiglie di succo di frutta, per un peso massimo di circa 4 kg a scatola (e il robot riesce a spostarne due contemporaneamente).

La cosa più interessante di questo video è che il robot mostra capacità di interazione con l’uomo. In un momento della simulazione un umano introduce un diversivo, spostando la scatola poco prima che CL-1 la prenda, e il robot lo nota e si muove per riallinearsi al carico da prendere.

In un secondo momento, invece, CL-1 prende il carico direttamente da un carrello spinto da un umano. In questo caso il robot prende dal carrello solo le scatole con le bottiglie di succo, lasciando all’umano quelle con dentro le bottiglie di acqua. LimX CL-1, in pratica, mostra di poter lavorare fianco a fianco degli umani all’interno di un magazzino.

Come è fatto LimX CL-1

Anche se l’azienda non rivela le caratteristiche tecniche del robot umanoide LimX CL-1, dai video pubblicati è possibile notare almeno qualche dettaglio. Limx CL-1 è un robot alto approssimativamente 140 centimetri e apparentemente abbastanza leggero, con un sistema di giunzioni che imita le articolazioni umane.

Viene addestrato tramite le classiche routine di reinforcement learning e con sessioni di teleoperazione, durante le quali un umano controlla CL-1 eseguendo dei gesti che, in tempo reale, vengono trasformati in comandi per il robot.

Da alcuni post pubblicati su Linkedin da LimX, sembrerebbe proprio che CL-1 sia dotato di hardware Nvidia, ma non sappiamo esattamente di quale piattaforma.

LimX, comunque, descrive il suo CL-1 come un “general purpose robot“, cioè un robot per uso generico. Al momento, infine, LimX non mostra alcun video in cui CL-1 è sottoposto ad azioni violente o esegue azioni violente.