L'iPad economico verso l'aggiornamento: nuovo chip e porta USB

Forse grazie all pressione esercitata, negli ultimi mesi, dall’Unione Europea con la direttiva sul caricatore unico, forse perché, è inutile negarlo, è quello che gli utenti chiedono a gran voce: qualunque sia il motivo, entro fine anno Apple presenterà un nuovo iPad con porta USB-C. E sarà la decima generazione di iPad base, quello da 10 pollici.

Cioè l’iPad economico, quello che costa di meno e che rappresenta per molti nuovi utenti una porta d’accesso all’ecosistema Apple. Perché non rendere più attraente questa porta, allora? E, infatti, l’iPad 10 con USB arriverà, secondo quanto appreso da 9to5Mac, entro la fine di quest’anno con altre buone notizie oltre alla porta di ricarica. Come lo schermo, migliorato, e la potenza, maggiore grazie ad un nuovo chip. Insomma, un iPad tutto nuovo, design a parte: non si hanno ancora notizie credibili in merito, sospendiamo il giudizio. Apple, dunque, si appresta a rinnovare uno dei suoi prodotti di maggior successo.

Nuovi iPad 10: come sarà

L’iPad 10 sarà "10" sia per dimensioni che per generazione: attualmente è in vendita l’iPad da 10 pollici (che in realtà sono 10,2) di nona generazione, dotato di chip A13 Bionic e spazio di archiviazione a partire da 64 GB, mentre il nuovo sarà un po’ più grande (ma sempre sotto gli 11 pollici) e con chip A14 Bionic, quello di iPhone 12.

Il nuovo display sarà di tipo Retina e con la stessa risoluzione di quello di iPad Air, quindi 2.360×1.640 pixel (che pochi non sono su una diagonale da 10 pollici). Poi la porta di ricarica: addio alla Lightning proprietaria, benvenuta USB-C. Se ciò si rivelerà corretto, tutti gli iPad in commercio avranno dunque la porta USB-C.

Nuovo iPad 10: quanto costerà

Se le novità si limiteranno a quanto descritto fino ad ora, il nuovo iPad da 10 pollici di decima generazione potrebbe costare tanto quanto il modello precedente. Cioè 389 euro (prezzo in Italia).

Ultimamemte Apple è stata criticata per gli aumenti di prezzo su alcuni nuovi dispositivi, come quello su iPhone SE 2022. Anche in quel caso si trattava di un dispositivo economico, pensato per far avvicinare i nuovi utenti al mondo Apple. Vedremo cosa succederà con il nuovo iPad base 2022.