Locke e Key 2: quando esce e chi compone il cast

Locke e Key è una serie televisiva statunitense basata sull’omonima serie di comics books, creati dallo scrittore e fumettista Joe Hill, pseudonimo di Joseph Hillström King. I fan sanno che l’autore dei fumetti, che danno vita a questi inconsueti racconti, è il figlio del superlativo Stephen King.

Locke e Key narra la storia di tre fratelli che dopo il macabro omicidio del padre si trasferiscono in Massachusetts nella loro casa di famiglia. Scopriranno che la casa ha delle chiavi magiche, capaci di dar loro poteri e abilità, ma un demone farà di tutto per avere quelle chiavi. La prima stagione di LocKe e Key si è conclusa con un colpo di scena: Dodge (il demone) è sfuggita agli attacchi dei Locke. La serie trasposizione del fumetto nato 12 anni fa è arrivata su Netflix a febbraio 2020 e ci ha appassionato: ora non resta che attendere i nuovi episodi della seconda stagione.

Locke and Key: di cosa parla e quando arriva

Carlton Cuse, produttore di Locke e Key 2, ha detto che ci sono davvero tanti i racconti che meritano di essere narrati, muovendo tanta curiosità e attesa per i nuovi episodi. Le anticipazioni su Locke e Key 2 sono ancora poche, ma stando a quanto ci raccontano i fumetti di Hill è molto probabile che nella seconda stagione verrà svelata l’origine delle chiavi e di chi le ha forgiate. Nei nuovi episodi conosceremo la chiave che dà il potere di volare, oltre che quella che permette di aprire la luna e andare nell’aldilà.

Nella seconda stagione potrebbero essere svelati altri misteri: perché gli adulti non vedono gli effetti provocati dalle chiavi e non ricordano di averle usate quando erano piccoli? Nei comics books di Hill è narrato come un gruppo di soldati ribelli, durante la Guerra di Indipendenza nel 1175, avesse attraversato la Porta Nera: un portale verso un’altra dimensione.

Non resta quindi che attendere l’arrivo in streaming su Netflix di Locke e Key 2, al momento previsto per ottobre 2021.

Locke and Key 2: cast e sviluppi futuri

I personaggi e il cast della prima stagione pare essere stato completamente confermato. I ragazzi un po’ cresciuti esploreranno questi onori e poteri. A confermarlo è la co-showrunner Meredith Averill, che in una recente intervista ha dichiarato: “La prima stagione l’abbiamo sempre considerata come la storia dei ragazzi che imparano a essere i nuovi custodi delle chiavi. Con la seconda stagione vogliamo esplorare cosa significa questa responsabilità". Parole che fanno già pensare che, per concludere le vicende della famiglia Locke, servirà almeno una terza stagione.