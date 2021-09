Locke e Key 2: anticipazioni e data di uscita

La graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez sta tornando: a breve sarà disponibile la seconda stagione con 10 inediti episodi che faranno felici i fan. L’attesa è finita. Locke & Key atterra nelle prossime settimane, in streaming, su Netflix per il secondo capitolo. Il cast ha annunciato che è già in programmazione la terza stagione: cresce fin d’ora l’attesa.

Locke & Key nella prima stagione uscita nel 2020 ci ha raccontato la storia di tre fratelli che dopo la morte del padre si trasferiscono assieme alla madre nella casa dei loro antenati. Il padre è stato assassinato e dopo la scoperta di chiavi dal potere magico la loro vita cambia drasticamente. Le riprese per questa seconda stagione di Locke & Key sono iniziate a settembre 2020 e terminate nell’aprile di quest’anno. In queste ore la piattaforma Netflix ha annunciato quando Tyler, Kinsey e Bode torneranno ad affrontare il demone che vuole impadronirsi delle chiavi di famiglia. Netflix ha diffuso il nuovo trailer che ci fa scoprire le ultime novità e la data di uscita di Locke & Key 2.

Locke & Key 2: da dove si parte

Nella seconda stagione di Locke & Key ripartiamo esattamente sul finale della prima. Il demone Dodge era riuscito a sfuggire all’attacco serrato dei fratelli Locke. La creatura era inoltre riuscita a impossessarsi del corpo di Cabe e si era ripromessa di non arrendersi fintanto non fosse riuscita ad avere le preziose chiavi. Nel corpo di Eden era entrata una strana e oscura entità.

Le chiavi magiche sono sempre al centro della narrazione e lo saranno anche in questa seconda stagione. Oggetti importantissimi sia per i poteri che possono svelare sia perché collegate, probabilmente alla misteriosa morte del padre dei tre fratelli.

Dal 22 ottobre scopriremo cosa il demone Dodge – Cabe riuscirà a fare per ottenere le chiavi: forgiarne delle nuove.

Le dichiarazioni di Joe Hill

Il creatore della serie è assolutamente soddisfatto del lavoro svolto dallo showrunner della e della produzione di Netflix. Il teaser in onda, in cui è annunciata, sul finale, la data di uscita della seconda stagione, esprime appieno la strada verso il successo intrapresa da Locke & Key ha detto Joe.