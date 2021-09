Loewe presenta una nuova soundbar di alta gamma: è "multi-room"

A quasi cento anni dalla nascita (è stata fondata a Berlino nel 1923), lo storico marchio tedesco dell’audio ad alta fedeltà Loewe torna a farsi “sentire" con un prodotto moderno e centrato sui gusti attuali degli utenti. Cioè, per dirla in una sola parola, con una soundbar. Ma non una soundbar qualunque, come il blasone lascia già intuire: la Loeweklang bar5 mr è, infatti, una soundbar di alta gamma per audiofili.

Si tratta di un sistema audio 5.1.2 con subwoofer dedicato, il Loeweklang sub5, creata con lo scopo dichiarato di offrire al cliente una “superlativa esperienza di Home Cinema“. E i presupposti ci sono tutti, almeno a leggere la scheda tecnica che parte da un dato, quello della potenza complessiva di soundbar e sub insieme, pari a 800 Watt. Anche il design è da prodotto premium, ha già vinto un Red Dot Award e un iF Design Award e fa perfettamente il paio con quello della gamma di Smart TV OLED di Loewe. Infine, si tratta di una soundbar compatibile con la piattaforma Loewe “Multiroom“: accoppiata ad altri speaker Loewe klang mr può portare la stessa fonte audio in più parti della casa.

Soundbar Loeweklang bar5 + klang sub5: caratteristiche tecniche

Come detto, la coppia Loeweklang sub5 + klang sub5 eroga in totale 800 Watt di potenza. Per la precisione la sola soundbar ha una potenza di picco di 440 Watt (220W RMS), mentre il subwoofer ha una potenza di picco di altri 360 Watt (180W RMS).

La soundbar ha le dimensioni di 1200x71x160 millimetri e pesa 6,5 chili, mentre il subwoofer è un cilindro altro 32,1 centimetri con base di diametro 38 centimetri, per un peso di 8,8 chilogrammi.

Il sistema è compatibile con i migliori standard per migliorare la qualità e spazialità dell’audio: Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS: X, DTS Virtual: X. Per quanto riguarda le connessioni, invece, oltre alla Bluetooth 4.2 troviamo due ingressi HDMI 2.0 con 4K Video Pass-Through, Dolby Vision, HDR10 e HDR10+, una eARC, un ingresso ottico digitale, il jack analogico da 2,5 mm, il WiFi e una porta USB per riprodurre musica su chiavetta o disco esterno.

Non manca, poi, la compatibilità con i sistemi di diffusione audio di Google e Apple: Google Chromecast built in e Apple AirPlay 2, grazie ai quali è anche possibile usare il multi-room.

Soundbar Loeweklang bar5 + klang sub5: quanto costa

Da un dispositivo audio del genere non ci si può aspettare un prezzo popolare. Infatti il sistema audio composto dalla Loeweklang bar5 e dal Loeweklang sub5 ha un prezzo “premium“ tanto quanto il prodotto stesso: la coppia costa 1.359 euro in totale.

Soundbar e subwoofer saranno disponibili a giorni sul mercato europeo, anche in Italia.