Klipsch Flexus Core 300 a 5.1.2 canali: caratteristiche e prezzo della soundbar

Fonte foto: Klipsch

Klipsch Flexus Core 300 a 5.1.2 canali Powered by Onkyo è l’ultima novità della gamma Klipsch, azienda attiva nel settore dei prodotti audio premium. Si tratta della prima soundbar al mondo dotata di tecnologia Dirac Live Room Correction che permette la correzione e l’ottimizzazione dell’audio in base all’ambiente, correggendo sia la magnitudo che la fase de sistema audio. La soundbar viene distribuita da Exhibo ed è pronta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano.

Klipsch Flexus Core 300: caratteristiche e prezzo

La nuova Klipsch Flexus Core 300 è soundbar pensata per offrire un audio di alta qualità, con Dolby Atmos e DTS:X. Il modello in questione è dotato di due driver up-firing da 2,25 pollici che mandano il suono verso l’alto a cui si affiancano due driver da 2,25 pollici che lo mandano in direzione laterale.

Ci sono poi quattro driver anteriori da 2,25 pollici oltre a quattro subwoofer da 4 pollici. Il canale centrale dedicato è dotato di tweeter caricati a tromba che vanno a completare il comparto tecnico. Grazie all’app Connect Plus di Klipsch, disponibile sia su Android che su iOS, è possibile personalizzare il funzionamento della soundbar, accedendo a varie impostazioni, con la possibilità anche di effettuare aggiornamenti del firmware.

La possibilità di sfruttare la tecnologia Dirac Live Room Correction, al debutto su una soundbar, rappresenta il punto di forza di questo modello. La calibrazione può essere effettuata tramite l’app di Kilipsch, sfruttando parametri preconfigurati, mentre per una configurazione più precisa e dettagliata è possibile utilizzare l’app Dirac Live Room Correction.

Come sottolineato anche da Fredric Tapper, vicepresidente di Dirac per l’Home & Pro Audio, il nuovo modello di Klipsch conferma come la tecnologia di correzione ambientale “non è più solo per il mercato degli AVR di fascia alta, ma anche per il mercato audio mainstream dei consumatori”.

La nuova Klipsch Flexus Core 300 a 5.1.2 canali arriva sul mercato italiano con un prezzo di 399 euro. La distribuzione prenderà il via nel corso delle prossime settimane, tramite tutti i rivenditori autorizzati di prodotti Klipsch in Italia.

Le altre novità Klipsch

Oltre alla Klipsch Flexus Core 300, la gamma Klipsch registra altre due novità, con il debutto dei diffusori surround wireless Flexus Surround 200 con driver up-firing, in grado di offrire un suono surround multi-canale Dolby Atmos. Il prezzo per il mercato italiano è di 499 euro.

Debutta anche il nuovo subwoofer wireless Flexus Sub 200, con woofer da 12 pollici. Per gli utenti c’è la possibilità di collegare fino a due Sub 200 a una soundbar della gamma Flexus Core. Sul mercato italiano, il nuovo subwoofer arriva con un prezzo di listino di 999 euro.