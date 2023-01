Logitech Brio 300: la webcam HD che rispetta l'ambiente

Logitech amplia la sua famosa e apprezzata gamma di webcam esterne per laptop e PC con due nuovi modelli: Brio 300 e Brio 305. Le due webcam offrono tutto quello che serve a chi ha la necessità di fare conference call o normali videochiamate con gli amici, in un design più al passo con i tempi. In buona sostanza si tratta dello stesso prodotto in due versioni: Brio 300 è destinato ai privati, Brio 305 alle aziende.

Logitech Brio 300/305: caratteristiche tecniche

Il design a forma conica è una novità assoluta per le webcam Logitech e dona ai due nuovi modelli un aspetto stiloso che cattura l’attenzione. Sul dispositivo si nota da subito il copri obiettivo manuale che, una volta ruotato copre il sensore per avere una migliore privacy quando non si utilizza la webcam.

Entrambe le webcam offrono una risoluzione Full HD 1080p e integrano un microfono digitale dotato di tecnologie di riduzione del rumore ambientale. Le Logitech Brio 300 e Brio 305 integrano anche un sistema di correzione automatica della luminosità, caratteristica molto utile per non dover ogni volta, in base alla luce dell’ambiente da dove si effettua la videochiamata, agire su contrasto e luminosità per offrire ai nostri interlocutori un’immagine decente. Il collegamento al PC o laptop avviene tramite porta USB-C e non necessità di alcuna altra alimentazione.

Le webcam della serie Brio 300 sono compatibili con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e certificate per l’uso con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. In particolare le Brio 305 sono pensate per le aziende in quanto possono essere gestite in remoto tramite l’app Logitech Sync dagli amministratori IT.

Logitech Brio 300/305: il rispetto dell’ambiente

Logitech ci tiene infine a sottolineare il suo impegno verso l’ambiente. Tutti i prodotti dell’azienda sono certificati carbon neutral e prodotti, quando questo è possibile, usando energia rinnovabile. In particolare le due webcam hanno parti realizzate in plastica riciclata post-consumo certificata.

Logitech Brio 300/305: prezzi e disponibilità

Proposte nei colori off white, rosa e grafite le Logitech Brio 300 e Brio 305 sono già disponibili sullo store online di Logitech e presso i negozi di elettronica di consumo al prezzo di 79,99 euro. Sono disponibili anche su Amazon, allo stesso prezzo ma con spedizione gratuita per gli iscritti a Prime.