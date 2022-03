LOL 2: dove trovare i gadget visti nelle puntate

Diciamolo subito: nella seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori i concorrenti hanno usato vari costumi e gadget, ma nessuno di questi ha raggiunto i livelli di comicità del memorabile tubo sonoro di Frank Matano della prima stagione. Nonostante questo, non sono mancate le risate associate all’uso di questi strumenti di scena.

Nella seconda edizione del comedy show Amazon Original è tornato un gadget che già nella prima stagione aveva fatto faville: il microfono senza fili. Più concorrenti lo hanno utilizzato nel corso delle sei puntate (più un episodio bonus) disponibili su Prime Video, ma probabilmente gli spettatori lo ricordano soprattutto in mano a Max Angioni e Maccio Capatonda durante il loro incontro di wrestling. Il microfono senza fili costa poco più di 20 euro e si trova su Amazon, piattaforma di e-commerce sulla quale è facile trovare anche tutti gli altri divertenti gadget visti nelle puntate di LOL. Eccone alcuni.

Il criceto parlante di Alice Mangione

Alice Mangione ha provato a far ridere gli altri comici partecipanti sfoderando un criceto parlante. Si tratta di un piccolo pupazzetto dotato di registratore e altoparlante che ripete le frasi e i suoni che vengono pronunciati nei suoi dintorni. Il tutto mentre si dimena in modo buffo!

Su Amazon si trovano diversi criceti parlanti in vari colori e fasce di prezzo: la versione dal pelo marrone, uguale a quello portato in studio da Alice Mangione, costa 20,76 euro.

Criceto parlante

Il mini-microfono di Mago Forest

Oltre al microfono senza fili, nelle puntate di LOL 2 ha fatto la sua comparsa anche un minuscolo microfono: a usarlo in una gag canora è stato Mago Forest. Anche questo si trova su Amazon: costa 9,99 euro e può essere anche collegato allo smartphone!

Mini Microfono Karaoke a condensatore per smartphone

Il fischietto di Maccio Capatonda

Il fischietto slide è un incrocio tra un flauto e un fischietto e nello show è stato usato da Maccio Capatonda. Il suo effetto comico? Riproduce il classico suono delle cadute e degli scivoloni che si sente nei cartoni animati.

Su Amazon se ne trova uno uguale a quello visto in tv: costa 12,99 euro ed è già diventato l’articolo più venduto nella categoria Strumenti a fiato per bambini.

Fischietto Slide – Vari colori disponibili

Il fischietto di Diana Del Bufalo

In una delle sue gag, Diana Del Bufalo si è improvvisata esploratrice e ornitologa e ha usato un fischietto che riproduce il verso degli uccelli. Su Amazon ce n’è uno in legno al costo di 11,94 euro.

Fischietto – Richiamo per uccelli

Il portascopino per wc dorato

Vari oggetti presenti sul set di LOL 2 sono stati usati nel contesto di scenette comiche, anche se non sono gadget o giochi nel vero senso della parola. Ne è un esempio il portascopino per wc dorato, che nel corso del comedy show è diventato il premio consegnato a Max Angioni. Si trova su Amazon a meno di 30 euro.

Portascopino per WC – Colore Oro

I costumi di LOL 2

Chi volesse imitare Maccio Capatonda e Max Angioni nel loro finto scontro di wrestling, non avrebbe difficoltà a trovare su Amazon i cinturoni adatti: non sono esattamente come quelli visti in tv, ma fanno la loro figura. E che dire di un costume da sirena come quello di Tess Masazza? Sì, c’è anche questo: per bambini e anche per adulti.

Cinturone WWE

Costume Sirena