LOL 5 e LOL Talent Show, annunciate le date di uscita

Fonte foto: Prime Video

Doppio annuncio da parte di Prime Video. La piattaforma ieri ha reso note le date di uscita delle attese nuove stagioni dei suoi due comedy show più amati: LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro e LOL: Chi ride è fuori. Quest’ultimo è il noto show comico, giunto nel 2025 alla quinta edizione, in cui dieci professionisti del mondo comedy provano a trattenere sorrisi e risate per sei ore consecutive. Il primo invece è il talent show condotto da Mago Forest che, come già accaduto l’anno scorso, ha l’obiettivo di individuare tra schiere di aspiranti comici il decimo concorrente da inserire nel cast di LOL: Chi ride è fuori.

I concorrenti e gli arbitri di LOL 5: cosa sappiamo

Adattamento del popolare show giapponese Original HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto, la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori avrà come nuovi partecipanti Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Quest’anno c’è un cambio di guardia nella control room, dove saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus a indossare le vesti di arbitri e conduttori.

Le regole del gioco, invece, sono sempre le stesse: i concorrenti devono rimanere seri per sei ore consecutive provando allo stesso tempo a far ridere gli avversari con battute, scherzi, gag, imitazioni e altro ancora. Dopo due risate o sorrisi, si viene eliminati. Chi resta in gioco vince un premio finale di 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto da chi vincerà.

LOL Talent Show 2: giudici, ospiti e novità

I già elencati partecipanti a LOL 5 sono volti noti del mondo della comicità e dello spettacolo, mentre il decimo concorrente, come anticipato, verrà scelto anche quest’anno tramite LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, un talent in più puntate a cui partecipano comici professionisti e amatoriali, oltre ad artisti di ogni genere.

I giudici di questa seconda edizione del talent sono Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo, tutti ex concorrenti di LOL. Nelle puntate sono previste anche alcune guest star, ovvero Edoardo Ferrario, Valeria Graci, Lucia Ocone e Andrea Pisani: unendosi temporaneamente alla giuria, potranno cambiare le sorti di un concorrente.

Quando esce LOL Talent Show

La seconda edizione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro esce il 27 febbraio 2025 su Prime Video.

Quando esce LOL 5

La quinta edizione di LOL: Chi ride è fuori sarà invece disponibile dal 27 marzo 2025 su Prime Video. Entrambi gli show sono prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e saranno visibili in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.