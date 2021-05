LOL: il microfono karaoke "Ehi ehi ehi" di Elio va a ruba su Amazon

Dopo il bastone rumoroso di Frank Matano ecco un altro gadget visto su Lol, chi ride è fuori che sbanca su Amazon: è il microfono karaoke “Ehi ehi ehi“ con il quale Elio è riuscito ad eliminare proprio Franck Matano dal gioco e dalla trasmissione di Amazon Prime Video.

Si tratta di un microfono che ha un piccolo speaker integrato e può applicare degli effetti alla nostra voce, che si sono rivelati tanto divertenti nel programma comico di cui oggi tutti attendono la seconda edizione. Proprio come il bastone di Matano anche questo semplice oggetto di scena si è trasformato in un tormentone e tutti sono corsi a cercarlo su Internet, trovandolo ovviamente su Amazon. Il risultato, complice un prezzo alla portata di tutti, è stato un boom di vendite che nessuno si sarebbe mai aspettato prima di Lol. Ecco come funziona questo microfono, dove comprarlo e come usarlo per ridere insieme ad amici e parenti.

Come funziona il microfono “Ehi ehi ehi" di Elio

Tecnicamente il microfono usato da Elio in Lol, chi ride è fuori, è tanto semplice quanto geniale: incorpora al suo interno sia la funzione di microfono che quella di speaker, ma anche un piccolo set di effetti come il “delay" (una sorta di eco) e il “pitch shift“.

Quest’ultimo è una variazione della frequenza del tono di voce, in alto o in basso. Al di fuori della tecnica, però, quello che a tutti interessa è che grazie al pitch è possibile “fare le vocine" tanto divertenti, il segreto del successo di Elio contro Matano.

Il microfono ha anche una connessione Bluetooth, grazie al quale può essere accoppiato ad una cassa esterna o persino ad un telefono, mentre la connessione USB serve per la ricarica. La batteria, da 1.800 mAh, permette di usare l’oggetto per circa 3-4 ore.

Quanto costa il microfono “Ehi ehi ehi" di Elio

Il microfono “Ehi ehi ehi" di Elio ha sbancato Amazon non solo grazie alla notorietà ottenuta con Lol, chi ride è fuori ma anche grazie ad un prezzo bassissimo: meno di 20 euro. E’ ancora possibile trovarlo su Amazon ed è un prodotto Prime, quindi arriva in un giorno a casa di chi è abbonato ad Amazon Prime senza costi di spedizione.

Microfono karaoke “Ehi ehi ehi