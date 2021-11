LOL, arriva la seconda stagione: chi ci sarà

Dieci comici chiusi in una casa e una sfida da vincere: resistere fino all’ultimo secondo senza ridere alle battute dei colleghi. Questo è il comedy show LOL – chi ride è fuori, che ha ottenuto un grande successo su Prime Video e ora torna con una nuova edizione e un nuovo cast di professionisti della risata.

Il format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios è nato in Giappone ed è approdato anche in Italia, dove nella passata edizione ha visto trionfare Ciro Priello dei The Jackal. Negli episodi del comedy show i comici hanno dato il meglio di sé, primi tra tutti Elio di Elio e le storie tese e Frank Matano, che si sono sfidati fino all’ultima gag e facendosi così eliminare. Ora Prime Video ha annunciato i nomi dei 10 comici che saranno i protagonisti della seconda stagione in arrivo, che dovranno evitare di ridere sotto lo sguardo attento e vigile di Fedez nei panni di game master e di Frank Matano come suo aiutante.

LOL – chi ride è fuori: i nuovi comici

Anche nella seconda stagione di LOL – chi ride è fuori su Prime Video ci sarà da vederne delle belle. Battute e gag destinate a invadere la rete e diventare i prossimi tormentoni, come il tubo rumoroso di Frank Matano, andato a ruba su Amazon.

La piattaforma di streaming ha annunciato finalmente i nuovi protagonisti del comedy show di grande successo e tra loro ci sono: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Alla conduzione è confermato Fedez, ormai ambasciatore di Prime Video in Italia, che sarà affiancato da un ex partecipante che ha fatto divertire il pubblico, anche se non è risultato tra i vincitori: il simpatico Matano.

LOL – chi ride è fuori: come funziona

I comici scelti per la seconda edizione di LOL si troveranno in una casa, con tanto di palcoscenico dove esibirsi e spogliatoio per preparare i propri outfit. Un solo obiettivo: dire battute, fare gag e sketch che faranno ridere i loro avversari, così da eliminarli.

Una sfida all’ultima battuta, e all’ultima risata, che non avrà pietà per chi si lascia scappare anche solo un sorriso accennato sulle labbra. Alla prima risata arriverà un cartellino giallo di ammonizione. Alla seconda, il cartellino rosso: si è fuori. Insomma, la serietà è d’obbligo se si vuole vincere il premio di 100.000 euro da devolvere in favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

LOL – chi ride è fuori: quando arriva

Il format del comedy show è arrivato dal Giappone ed è stato replicato in 10 Paesi, tra cui l’Italia. Proprio nel nostro Paese i comici sono stati così bravi da registrare un grande successo: LOL è la serie Amazon originale italiana da record sulla piattaforma.

Nicole Morganti, head of Amazon Originals Italia, ha commentato: "Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità".

La data di uscita non è ancora stata annunciata da Prime Video, ma la seconda stagione di LOL potrebbe arrivare nei primi mesi del 2022, ricordando che la prima stagione è arrivata sulla piattaforma ad aprile 2021.

