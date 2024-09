LOL 5, annunciati conduttori e partecipanti

Fonte foto: Prime Video

È arrivato a sorpresa in queste ore l’annuncio del cast della quinta edizione di LOL: Chi ride è fuori, l’apprezzato comedy show Original italiano di Prime Video in cui vince chi riesce a rimanere serio per sei ore consecutive di fronte a scherzi, battute, imitazioni e gag di ogni genere. La novità non sono soltanto i nomi dei nuovi comici e comiche che questa volta si sfideranno all’ultima risata, ma anche quelli dei conduttori che seguiranno e movimenteranno la sfida dalla control room.

Chi c’è nella prossima edizione di LOL

I protagonisti della prossima edizione di LOL, ovvero i comici e i professionisti della risata che parteciperanno al gioco dallo studio, sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.

Si tratta di nove partecipanti perché anche quest’anno, come già successo nella quarta edizione, al cast si unirà più avanti l’aspirante comico che risulterà vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. I giudici di questo show saranno Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo, mentre a condurre e a presentare gli aspiranti comici sul palco ci sarà Mago Forest. La data di uscita su Prime Video di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro 2 non è ancora nota.

Come accennato, però, per quanto riguarda LOL 5 ci sono novità anche in control room. Al posto di Fedez e Frank Matano (e, nell’ultima edizione, anche Lillo in qualità di "elemento disturbatore") arrivano Alessandro Siani e Angelo Pintus. Saranno loro gli arbitri e i conduttori dello show, con il compito di ammonire ed eliminare i concorrenti che cedono alla risata.

Anticipazioni e novità su LOL 5

In LOL 5 le regole del gioco restano invariate: i comici partecipanti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. In palio c’è un premio finale di 100mila euro che il vincitore devolverà a favore di un ente benefico a sua scelta.

Anche la quinta edizione del comedy show, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, sarà composta da sei episodi. Lo show Original italiano è un adattamento del popolare show giapponese Original, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto. Il format è già stato replicato con successo in vari Paesi del mondo.

Quando esce LOL 5

La nuova stagione del comedy show LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile su Prime Video nel 2025. La data esatta non è ancora nota.