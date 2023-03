LOL potrebbe diventare uno show horror

LOL: Chi ride è fuori potrebbe diventare LOL: Chi grida (di paura) è fuori. A pochi giorni dall’uscita della terza edizione italiana del comedy show, dalla Francia arriva una notizia bomba: il programma potrebbe avere uno spinoff horror. Il format dello show Prime Video è nato originariamente in Giappone, ma è stato replicato con successo in tanti altri Paesi – alcune di queste edizioni estere, tra l’altro, sono disponibili su Prime Video anche per il pubblico italiano. Oltre che in Italia, LOL è stato proposto in Spagna, Canada, Messico, Australia, Germania e Francia.

LOL in versione horror: cosa sappiamo

Proprio dalla Francia, come accennato, arriva l’idea di rendere il format un po’ più pauroso. Attualmente, come ben sanno gli spettatori, i partecipanti di LOL: Chi ride è fuori sono dieci comici e comiche che devono resistere per sei ore senza ridere né sorridere, ma cercando di strappare almeno una smorfia divertita agli avversari. Vale tutto: gag, imitazioni, battute demenziali…

Ma se invece che trattenere le risate, i concorrenti dovessero trattenere grida di paura? A quanto pare è ciò che accadrà nello spinoff horror di LOL. Il programma è ancora senza titolo ma, stando alle informazioni attualmente disponibili, dovrebbe prevedere otto concorrenti, ovvero attori e attrici conosciuti. Lo studio in cui viene girato lo show sarà ovviamente allestito in chiave horror e i partecipanti pare verranno messi ripetutamente di fronte a sfide o situazioni paurose.

L’obiettivo è non ridere né urlare di paura. Le altre regole del gioco, però, dovrebbero rimanere invariate: chi cede all’urlo o alla risata viene prima ammonito (cartellino giallo) e poi eliminato (cartellino rosso), mentre l’ultimo concorrente rimasto vince il montepremi da destinare in beneficenza.

L’idea di questo show-spinoff è nata quando, durante la terza edizione di LOL: Chi ride è fuori francese, nello studio tutte le luci si sono spente per via di un blackout. «Quando è successo i concorrenti si sono spaventati e abbiamo capito che anche la paura è una grande fonte di comicità», ha raccontato in un’intervista Thomas Dubois, responsabile degli originali di Amazon Studios France.

LOL horror: quando esce?

Le riprese dello spinoff horror di LOL dovrebbero iniziare in Francia nel corso dell’estate. Chissà che l’idea non sia quella di far uscire questa novità il prossimo 31 ottobre, proprio in occasione di Halloween! Comunque sia, al momento non ci sono notizie certe sulla data di uscita, ma è probabile che lo show francese sarà visibile su Prime Video anche per il pubblico iItaliano.

Se l’esperimento darà i suoi frutti in termini di ascolto e apprezzamento da parte del pubblico, c’è da scommettere che la Francia farà da apripista per molti altri Paesi. Anche l’Italia, insomma, potrebbe avere presto o tardi il suo LOL: Chi grida è fuori.

