Los Farad: tutto sulla nuova serie spagnola

Prossimamente su Prime Video vedremo una nuova, ambiziosa serie spagnola. Si intitola Los Farad ed è stata creata da Mariano Barroso e Alejandro Hernández. Barroso, già noto per titoli come La línea invisible e Cosa riserva il futuro, è anche il regista del progetto seriale in otto puntate.

Barroso e Hernández, responsabile della sceneggiatura della serie, lavoreranno con Fernando Bovaira e Anxo Rodríguez, entrambi in veste di producer. Il risultato è una serie originale di genere thriller ambientata nella Marbella degli anni ’80. Il protagonista è Oskar, un ragazzo che sogna di aprire una palestra e che invece incontra la famiglia Farad, che gli apre le porte di un mondo affascinante fatto di eccentricità e jet-set. Non solo, i Farad gli offrono anche un futuro inaspettato: entrare nel traffico di armi. Ma ogni scelta ha le sue conseguenze… La produzione della serie inizierà a breve.

Il cast di Los Farad

Il cast di Los Farad è guidato da Miguel Herrán (in foto, già visto in La Casa di Carta) e Susana Abaitua (Patria). «Siamo entusiasti di sviluppare un progetto di questa portata e di poter avere a bordo i talentuosi Miguel Herrán e Susana Abaitua come protagonisti di questa incredibile storia», ha affermato Georgia Brown, capo di EU Originals in una nota ufficiale. «Los Farad è un action thriller ricco di sorprese che siamo sicuri catturerà il pubblico di Prime Video».

Il resto del cast non è ancora stato annunciato, ma è probabile che ci saranno altri nomi interessanti. Come dichiarato in una nota stampa da María José Rodríguez, capo di Amazon Originals spagnolo, infatti, «Los Farad è una delle produzioni più ambiziose di Prime Video in Spagna, che ci introdurrà in una famiglia immersa nel traffico di armi, nel lusso di Marbella negli anni ‘80, nell’ambizione del potere e nelle relazioni internazionali durante la Guerra Fredda».

Le altre serie spagnole su Prime Video

Los Farad andrà ad aggiungersi alle altre serie spagnole già presenti su Prime Video. Tra queste, c’è ad esempio El Internado: Las Cumbres: ambientata in un collegio che si trova in una posizione molto isolata, la serie ha per protagonisti un gruppo di studenti e studentesse adolescenti che scopre che la scuola è tutt’altro che sicura e che il bosco che la circonda nasconde molti pericoli, anche mortali.

Un altro titolo spagnolo nel catalogo è El Cid. Il protagonista è interpretato da Jaime Lorente, già noto per il suo ruolo ne La Casa di Carta. Uscita nel 2020 e composta da due stagioni, la serie racconta la leggenda di Rodrigo Díaz de Vivar, dall’infanzia fino alle gesta che lo hanno reso un eroe.

