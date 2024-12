Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Questo 2024 ci terrà con il mento alto e lo sguardo rivolto verso il cielo. Un anno che regala spettacoli astronomici fino alla sua conclusione. Avete mai sentito parlare della “Luna Nera”? Tra non molto avrete la possibilità di assistere a questo fenomeno, decisamente da non perdere.

La Luna Nera di fine anno

Sono due gli eventi che tutti attendono, ora che dicembre è finalmente iniziato. Da una parte c’è il Natale, ovviamente, amato da religiosi e non, e dall’altro Capodanno. Proprio il 31 dicembre 2024 ci sarà un ultimo spettacolo astronomico. Mentre in tante città si farà a gara per lo spettacolo pirotecnico più bello (e rumoroso), il cielo saprà sorprendere con la “Luna Nera”.

Stando a quanto riportato dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), infatti, dicembre avrà cinque fasi lunari, invece delle canoniche quattro. L’espressione usata è molto letteraria, al punto da far pensare a un evento nefasto, connesso ad antiche divinità. A dire il vero, però, indica semplicemente la seconda Luna nuova del mese.

Una circostanza decisamente non solita, che assume un’altra particolare denominazione, nel caso in cui non soltanto si ripeta quella nuova. Qualora si tratti di una doppia Luna piena, il nome scelto è “Luna Blu” (Black Moon e Blue Moon).

Il calendario della Luna Nera

Ecco un elenco delle Black Moon e Blue Moon che ci attendono:

maggio 2026 – Blu;

agosto 2027 – Nera;

dicembre 2028 – Blu;

giugno 2030 – Nera;

settembre 2031 – Blu;

gennaio 20233 – Nera;

marzo 2033 – Nera;

luglio 2034 – Blu;

ottobre 2035 – Nera;

gennaio 2037 – Blu;

marzo 2037 – Blu;

agosto 2038 – Nera;

ottobre 2039 – Blu;

aprile 2041 – Nera;

agosto 2042 – Blu;

dicembre 2043 – Nera;

maggio 2045 – Blu;

agosto 2046 – Nera;

gennaio 2048 – Blu;

maggio 2049 – Nera;

settembre 2050 – Blu;

gennaio 2052 – Nera;

marzo 2052 – Nera;

luglio 2053 – Blu;

ottobre 2054 – Nera;

marzo 2056 – Blu;

luglio 2057 – Nera;

ottobre 2058 – Blu;

aprile 2060 – Nera;

agosto 2061 – Blu;

dicembre 2062 – Nera;

maggio 2064 – Blu;

agosto 2065 – Nera;

dicembre 2066 – Blu;

marzo 2067 – Blu;

maggio 2068 – Nera;

settembre 2069 – Blu;

gennaio 2071 – Nera;

marzo 2071 – Nera;

giugno 2072 – Blu;

ottobre 2073 – Nera;

aprile 2075 – Blu;

luglio 2076 – Nera;

ottobre 2077 – Blu;

maggio 2079 – Nera;

luglio 2080 – Blu;

novembre 2081 – Nera;

maggio 2083 – Blu;

agosto 2084 – Nera;

dicembre 2085 – Blu;

giugno 2087 – Nera;

settembre 2088 – Blu;

dicembre 2089 – Nera;

marzo 2090 – Nera;

luglio 2091 – Blu;

ottobre 2091 – Nera;

gennaio 2094 – Blu;

aprile 2094 – Blu;

luglio 2095 – Nera;

ottobre 2096 – Blu;

maggio 2098 – Nera;

agosto 2099 – Blu;

dicembre 2100 – Nera.

Le notti di dicembre

Il cielo di dicembre sarà molto ricco di fenomeni. Sguardo rivolto principalmente su Giove, che sarà alla propria massima luminosità. Il motivo? Sarà alla distanza minima dalla Terra, con “al fianco” Venere e Marte. Saranno tutti ben visibili per quasi tutte le ore notturne.

L’8 dicembre ci sarà una congiunzione tra la Luna e Saturno, il 13 invece sarà con l’ammasso di stelle delle Pleiadi. Il 14, poi, con Giove (congiunzione con la Luna quasi piena), e il 18 con Marte.

Dicembre è un mese eccellente anche per andare a “caccia” di meteore. Lo sciame principale è quello delle Geminidi. Un evento comparabile, per brillantezza e numero, a quello ben più noto delle Perseidi di agosto. Le date da segnare in rosso sul calendario sono il 12 e 13 dicembre.