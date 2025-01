Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Fonte foto: 123RF

Dopo la Luna del Lupo, tocca alla Luna della Neve dominare il nostro cielo. L’appuntamento da segnare in calendario è il 12 febbraio, giorno in cui appunto il nostro satellite raggiungerà nuovamente la sua fase piena, con la sua massima luminosità e visibilità nel cielo notturno (e non solo).

Quando vedere la seconda Luna piena del 2025

Il secondo ciclo lunare di gennaio è suddiviso in queste fasi:

Primo Quarto – 5 febbraio, 08:02 GMT

Luna Piena – 12 febbraio, 13:53 GMT

– 12 febbraio, 13:53 GMT Ultimo Quarto – 20 febbraio, 17:33 GMT

Luna Nuova – 28 febbraio, 00:45 GMT

Curiosi e appassionati possono segnare questa data in calendario: la Luna raggiunge la sua fase piena mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 13:35, momento della sua massima visibilità nel cielo. Ricordiamo che non è necessario effettuare l’osservazione all’ora esatta indicata e che la Luna piena è visibile anche nelle notti precedenti e successive a questa data.

In questa fase il nostro satellite si trova nella costellazione del Leone, come nella maggior parte dei casi. Ciclicamente può capitare che si trovi nella costellazione del Cancro (la prossima sarà nel 2026) o in quella del Sestante (2029). Una volta ogni 19 anni, invece, capita che “salti” la Luna piena di febbraio, dando vita alla cosiddetta Luna nera (la prossima nel 2037; attenzione, il nome viene usato anche per indicare ogni Luna nuova, tendenzialmente “spenta” e poco visibile).

Perché si chiama Luna della Neve

Ma andiamo al nome: perché la Luna piena di febbraio viene chiamata Luna della Neve? Abbiamo già visto con la prima Luna piena del 2025 (Luna del Lupo) che tradizionalmente a ogni latitudine del globo le popolazioni e culture locali assegnano dei nomi particolari a questi fenomeni astronomici, spesso molto suggestivi. Nel caso della Luna della Neve ci riferiamo a un nome utilizzato in nord America e la ragione è facilmente intuibile: febbraio generalmente è il mese in cui le nevicate sono più abbondanti rispetto al resto dell’anno (o almeno così era in passato).

Il primo a scoprire questa usanza è stato il capitano Jonathan Carver che nella seconda metà del Settecento era entrato in contatto con la cultura dei Naudowessie o Dakota. Luna della Neve non è, però, l’unico nome attribuito a questa Luna piena dalle tribù di nativi americani: i Dakota la chiamavano anche Luna del Procione, altri Luna della Marmotta o ancora Luna dell’Oca. Altri nomi fanno riferimento comunque alla scarsità di provviste tipica del periodo, come nel caso dei Cherokee che la chiamavano Luna delle Ossa Magre o Luna della Fame. Spostandoci nel nord Europa, invece, troviamo il nome utilizzato dagli antichi celti che è Luna del Ghiaccio.

Quando sarà la prossima Luna piena

Dopo la Luna del Lupo di gennaio e la Luna della Neve di febbraio, sarà la volta della Luna del Verme di marzo. Questa fase sarà visibile il 14 marzo alle 06:55 GMT, raggiungendo il punto più alto nel cielo intorno alla mezzanotte. Questa Luna piena sarà situata nella costellazione della Vergine e apparirà di grandi dimensioni e di colore arancione, visibile anche a occhio nudo, quindi senza l’ausilio di strumenti specifici.