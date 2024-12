Prima Luna e Venere, poi Marte e Giove daranno spettacolo questo mese, che promette meraviglie celesti per chi vorrà osservarle. Dicembre si annuncia come un mese ricco di eventi astronomici da segnare in agenda, un vero dono per gli appassionati di stelle e pianeti.

Quando rivolgere gli occhi al cielo

La volta celeste del mese di dicembre sarà animata da una serie di fenomeni suggestivi, tra cui congiunzioni planetarie, sciami meteorici e l’incontro con alcune delle costellazioni, caricandosi di attrattive astronomiche. Fra tutte queste manifestazioni, la notte del 4 dicembre, cioè quella odierna, si prepara a regalare un momento di straordinaria bellezza, con la Luna, Venere, Marte e l’ammasso stellare del Presepe pronti a “danzare” nel cielo.

La Luna, in fase crescente, sarà protagonista di due importanti congiunzioni proprio oggi, o meglio la sera del 4 dicembre. In primo luogo, si avvicinerà a Venere, che brillerà con la sua caratteristica luminosità intensa, rendendosi facilmente riconoscibile anche a occhio nudo. Poco più tardi, Marte si allineerà con l’agglomerato stellare del Presepe, la formazione celeste situata nella costellazione del Cancro spesso descritta come una “nebulosa di stelle”. Questi eventi rappresentano un’occasione unica per osservare come pianeti e ammassi stellari interagiscono nella stessa regione del cielo.

Il mese, tuttavia, non esaurirà i suoi “show celesti” qui: le notti successive, infatti, riserveranno ulteriori sorprese. L’8 dicembre, la Luna farà visita a Saturno, mentre il 13 dicembre sarà il turno delle Pleiadi, il famoso ammasso stellare nella costellazione del Toro. Seguiranno, il 14 dicembre, l’incontro tra la Luna quasi piena e Giove. Infine, il 18 dicembre, saranno nuovamente vicini il nostro satellite e Marte.

Tra i pianeti osservabili l’ultimo mese del 2024, Giove avrà un ruolo di primo piano. Trovarsi alla minima distanza dalla Terra lo renderà straordinariamente luminoso e facilmente individuabile anche senza attrezzatura specifica per l’osservazione astronomica. Anche Venere, con il suo abituale splendore, sarà ben visibile poco dopo il tramonto, mentre Marte completerà il trio di pianeti che accompagneranno gli spettatori nelle lunghe notti invernali.

Altri eventi astronomici a dicembre 2024

La maestosa volta celeste di dicembre vedrà anche la presenza di Orione: con la sua inconfondibile cintura di stelle spiccherà nel cielo affiancato dal Cane Maggiore e dalla brillante Sirio, la stella più luminosa della notte. Altre costellazioni note come il Toro, i Gemelli e l’Auriga offriranno l’opportunità di ammirare alcuni astri tra i più suggestivi: Aldebaran, di un rosso acceso, Castore e Polluce nei Gemelli, e Capella, che brilla nell’Auriga.

Nonostante le condizioni del cielo che potrebbero rivelarsi non ideali, dicembre sarà anche il mese delle Geminidi, uno degli sciami meteorici più spettacolari dell’anno, spesso paragonato alle celebri Perseidi di agosto. Nel 2024 il loro picco di attività è previsto tra il 12 e il 13 dicembre, tuttavia la Luna quasi piena potrebbe ostacolare la visibilità delle stelle cadenti più deboli. Con un po’ di fortuna, però, sarà comunque possibile cogliere alcune meteore particolarmente luminose.

A chiudere il mese, il 31 dicembre si verificherà un fenomeno raro e affascinante: la Luna Nera. Questo termine, come spiegato dagli esperti dell’Unione Astrofili Italiani, indica la seconda Luna nuova che si verifica nello stesso mese. Si tratta si una circostanza insolita dovuta alla presenza di cinque fasi lunari nel calendario di dicembre. Anche se invisibile a occhio nudo, la Luna Nera rappresenta un momento astronomico simbolico.

In conclusione, le notti di dicembre si preannunciano come un invito irresistibile ad alzare lo sguardo verso il cielo, riscoprendo il fascino del cosmo. Sia che si tratti di pianeti luminosi, costellazioni o meteore fugaci, la volta celeste sarà uno scenario ricco di eventi, capace di far sognare chiunque vorrà concedersi un momento di contemplazione.