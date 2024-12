Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Gli appuntamenti lunari non sono ancora terminati, nonostante il 2024 sia ormai quasi giunto al termine. La prossima data da cerchiare in rosso sul calendario è il 15 dicembre. Occhi al cielo, dunque, per ammirare la Luna delle lunghe notti. Un nome decisamente affascinante, anche se non l’unico, che fa riferimento alle notti dell’inverno boreale, che sono le più lunghe dell’anno.

L’ultima luna piena del 2024

Dicembre dà il benvenuto all’inverno con la Luna delle lunghe notti. L’ultimo mese dell’anno sarà ovviamente caratterizzato dal solstizio, che cadrà stavolta il giorno 21 alle ore 10:19 (orario italiano).

Avremo notti più lunghe a discapito ovviamente delle ore di luce. Da qui la denominazione dei nativi americani, per un plenilunio noto anche come quello della Luna fredda. Anche in questo caso il collegamento non è di certo complesso. Si pensa infatti alle temperature rigide sopportate e alle limitate capacità di tutelarsi dal gelo.

Come ammirare la Luna piena

Il prossimo spettacolo celeste è dunque previsto per il 15 dicembre. Un fenomeno astronomico che, ovviamente, non richiede obbligatoriamente l’utilizzo di attrezzature specifiche. Chiunque abbia la necessaria strumentazione d’osservazione potrà di certo godere di una prospettiva nettamente migliore. Detto ciò, la magia dell’atmosfera del plenilunio a occhio nudo è ovviamente indiscutibile.

Tutto ciò che occorre fare è lasciarsi il più possibile alle spalle le fonti di illuminazione artificiale. Ci si lasci avvolgere dalla notte, creando la giusta atmosfera per dei ricordi magnifici. Se è vero però che gli strumenti non sono obbligatori, lo è senza alcun dubbio un’adeguata preparazione sotto l’aspetto dell’orario.

Tecnicamente parlando, la fase di piena si realizzerà intorno alle ore 10:00 del mattino in Italia. Va da sé che a occhio nudo tutto ciò risulti invisibile. Lo spettacolo avrà dunque inizio dopo il tramonto. Precisamente potremmo godere della Luna di Yule a partire dalle ore 20:00.

Decisamente interessante questa denominazione alternativa. Abbiamo detto infatti come gli appellativi per questo specifico plenilunio non siano propriamente ridotti. Inoltre non tutti fanno riferimento alle tradizioni dei nativi americani.

Nel dettaglio, il plenilunio di dicembre è noto come Luna prima di Yule. Cosa si intende con questa parola? Yule sta a indicare il solstizio d’inverno. In questo caso però la derivazione appartiene al “vecchio mondo”. È infatti di origine celtica.

Sembra infatti che la parola possa affondare le radici in Scandinavia. Il termine di riferimento in questo caso sarebbe “Iul”, con ipotetico riferimento anche al mondo anglosassone. L’occhio viene però strizzato anche al norvegese “jul”. La traduzione in entrambi i casi non cambia, parlando sempre di una “ruota”. Si indica così una data sul calendario per il punto definitivo nella Ruota dell’Anno, quando si vive l’esperienza della notte più lunga dell’anno nell’emisfero boreale.