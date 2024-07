Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Seguire il ciclo lunare, soprattutto se in possesso di strumentazioni particolari, è a dir poco affascinante. Sotto questo aspetto il mese di luglio ci regala la Luna piena del cervo. Un nome decisamente particolare, di cui spieghiamo le origini di seguito.

Luna piena del cervo, perché si chiama così e come vederla

Così come per altri nomi particolari dati ad alcune fasi della luna nel corso dell’anno, anche in questo caso il nome affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani. Furono i primi a operare una connessione tra l’osservazione della luna e la fauna. Nello specifico, si resero conto che nel corso del mese di luglio ai cervi spuntavano delle “nuove corna”. Per tale ragione scelsero di chiamare la Luna piena di questo periodo, Luna del cervo. Di fatto è divenuta simbolo di rinascita. Sappiamo però che viene chiamata anche Luna del tuono, del lampone, del fieno e del salmone. Ciò varia a seconda della tribù cui si fa riferimento.

La Luna piena del cervo potrà essere ammirata il 21 luglio 2024, a partire dalle ore 10:17 GMT. Come detto, si tratta di una Luna piena e, dunque, il satellite naturale della Terra sarà sul lato opposto a quello del pianeta, rispetto al posizionamento del Sole.

Il calendario lunare 2024

Di seguito riportiamo il calendario lunare dei mesi che mancano alla conclusione di questo 2024. Il tutto con l’aggiunta di alcuni eventi particolari. Il riferimento va proprio a cose come la Luna del cervo appena citata. Al tempo stesso, riportiamo anche eventuali sciami meteorici da poter ammirare con l’ausilio della giusta attrezzatura a supporto.Di fatto un insieme di eventi da annotare per essere certi di sapere quando rivolgere lo sguardo verso le stelle, soprattutto nelle aree che garantiscono minore (se non nulla) illuminazione artificiale.

Luglio 2024 (Fairy Moon, Luna piena del Cervo e Luna della rinascita)

6 luglio – Luna nuova;

21 luglio – Luna piena;

30 luglio – Seconda luna nuova mensile.

Agosto 2024 (Luna nuova coincide con lo sciame meteorico delle Perseidi, Luna dello storione)

4 agosto – Luna nuova con 0% illuminazione;

12 agosto – Mezzaluna con 50% illuminazione;

19 agosto – Luna piena con 100% illuminazione;

26 agosto – Ultimo quarto con 50% illuminazione.

Settembre 2024 (Luna del Raccolto, Superluna piena)

4 settembre – Luna nuova con 0% luminosità;

11 settembre – Mezzaluna con 50% luminosità;

18 settembre – Luna piena con 100% luminosità

26 settembre – Ultimo quarto con 50% luminosità.

Ottobre 2024 (Luna del cacciatore, Orario solare)

2 ottobre – Nuova Luna con 0% luminosità;

10 ottobre – Quarto di mezzaluna con 50% luminosità;

17 ottobre – Luna piena con 100% luminosità;

24 ottobre – Ultimo quarto con 50% luminosità.

Novembre 2024 (Luna del raccolto)

1 novembre – Luna piena allineata con il Sole, non visibile dalla Terra;

9 novembre – Mezza luna, illuminata per metà e buia per l’altra metà;

16 novembre – Luna Nuova, nota come Luna oscura;

30 novembre – Ultimo quarto con 50% illuminazione.

Dicembre 2024 (Sciame meteorico delle Geminidi nella notte tra 13 e 14 dicembre)