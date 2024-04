MacBook Air a prezzo stracciato: è un affare da cogliere al volo

Fonte foto: Apple Newsroom

Compatto e leggero, senza però dover rinunciare a versatilità e potenza di calcolo. Sin dal suo lancio, il MacBook Air è stato capace di distinguersi dalla concorrenza per la sua estrema portabilità e le performance che hanno ben poco da invidiare anche a PC desktop.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il modello lanciato nel 2022, in particolare, coniuga il solito design ultrasottile e ultraleggero (poco più di 1 centimetro di spessore e 1,24 kg di peso) a una scheda tecnica di altissimo livello. All’interno dell’ultrabook della Mela Morsicata trova infatti spazio il chip Apple M2, grazie al quale sarà possibile eseguire anche gli applicativi più esigenti – come i programmi di fotoritocco o montaggio video – senza colpo ferire. Il tutto, a un costo che ha dell’incredibile: il MacBook Air con chip M2 è scontato del 26% su Amazon, al prezzo più basso mai fatto revistrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Apple MacBook Air con chip M2, 512GB, color Mezzanotte

MacBook a tasso zero su Amazon: l’offerta convince tutti

Come detto poche righe più sopra, il MacBook Air con chip M2 è disponibile su Amazon al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. Merito dello sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 1.249,00 euro contro i 1.699,00 euro del listino dalla Casa di Cupertino. Il risparmio è notevole: comprando adesso il MacBook Air 2022 risparmi ben 450 euro: una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo il MacBook Air 2022 costa 249,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Air con chip M2, 512GB, color Mezzanotte

MacBook Air 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ma cos’ha di così speciale il MacBook Air 2022. La scheda tecnica parla da sé. L’ultrabook della Casa di Cupertino è infatti capace di coniuguare caratteristiche fisiche da netbook (dimensioni e peso ridottissimi) a specifiche tecniche da primo della classe.

All’interno dello chassis in alluminio riciclato trova infatti spazio il chip Apple M2, un "portento" della tecnologia grazie al quale potrete eseguire gli applicativi più esigenti senza rallentamenti né problemi di sovraccarico. Un chip composto da una CPU 8-Core e una GPU 10-Core capaci di garantire un’estrema versatilità nei possibili utilizzi. Chiudono il comparto tecnico glio 8 GB di memoria RAM unificata e un disco SSD da 512 GB.

Il Display Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce immagini dettagliate e realistiche come mai prima d’ora. L’ampia gamma cromatica P3 consente infatti di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per un’esperienza visiva paragonabile a quella di un pannello OLED. La luminosità superiore ai 500 Nit permette invece di utilizzare il PC all’aperto (anche sotto la luce diretta del sole) senza che si abbiano problemi di alcun genere.

La batteria, infine, garantisce oltre 18 ore di autonomia con singola carica: potrete utilizzarlo ovunque vi troviate per più di un giorno senza che ci sia la necessità di doverlo collegare a una presa di corrente.

Apple MacBook Air con chip M2, 512GB, color Mezzanotte