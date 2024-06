La macchina per il caffè automatica Krups Essential è un prodotto di fascia alta, sviluppato per i veri intenditori del caffè. Su Amazon è al minimo storico

Fonte foto: Krups

Quello delle macchine da caffè è un settore denso di offerte molto interessanti e, al fianco dei classici prodotti commerciali a cialde o a capsule, c’è tutta un’altra "scuola di pensiero", quella del caffè macinato sul momento, la soluzione più apprezzata dagli intenditori.

Si tratta però di prodotti molto specifici che consentono all’utente di regolare finemente la propria miscela di caffè ma che, chiaramente, arrivano sul mercato a un prezzo non sempre accessibile.

Risparmiare, però, è possibile e grazie a Amazon quotidianamente ci sono moltissime occasioni anche sulle macchine da caffè automatiche come per la Krups Essential, ad esempio, che arriva al minimo storico e può essere acquistata a poco più di 300 euro.

Krups Essential – Macchina da caffè automatica– Con macinacaffè integrato

Macchina da caffè Krups Essential: scheda tecnica

La macchina per il caffè automatica Krups Essential ha un serbatoio dell’acqua da 1,7 litri mentre il contenitore del caffè è da 260 g così da permettere agli utenti di preparare fino a 9 tazze di caffè. La pompa ha una pressione di 15 bar e consente di scegliere tre livelli di temperatura dell’acqua.

Il dispositivo ha, ovviamente, anche un macinacaffè integrato che, in totale autonomia, macina i chicchi interi appena prima dell’infusione così da mantenere inalterato l’aroma del caffè. Oltretutto è possibile selezionare uno dei tre livelli di macinatura a seconda del proprio gusto personale.

Trattandosi di un prodotto sviluppato esclusivamente per il caffè, non è possibile preparare altri tipi di bevanda e si potrà invece scegliere tra tre ricette disponibili con espresso, espresso forte e caffè americano. Inoltre, grazie al beccuccio per il vapore è possibile utilizzare questo dispositivo anche per montare il latte da utilizzare per il cappuccino, proprio come al bar.

Il funzionamento del prodotto è estremamente immediato e, dopo aver riempito il serbatoio dell’acqua e quello dei chicchi di caffè, non resta da fare altro che selezionare una delle ricette disponibili dal pratico display LCD e lasciare che la macchina faccia il resto. E’ possibile regolare le varie impostazioni per ottenere miscele in base al proprio gusto personale.

Per quanto riguarda la pulizia, anche in questo caso il sistema è totalmente automatico: la macchina Krups Essential avvertirà con l’apposito LED di notifica l’inizio delle procedure di manutenzione. L’utente dovrà solamente pulire il beccuccio per il vapore da eventuali residui di latte.

Macchina da caffè Krups Essential: l’offerta Amazon

La macchina per il caffè automatica Krups Essential è un prodotto di fascia alta, sviluppato per i veri amanti del caffè e per tutti quegli utenti che vogliono la qualità del proprio bar di fiducia anche quando sono a casa.

Di listino questo dispositivo costa ben 733,04 euro, una cifra non certo contenuta ma comunque giustificabile dalle grandi potenzialità del prodotto. Fortunatamente con le offerte Amazon risparmiare è possibile e il prezzo crolla a picco a 329,99 euro (-55%, – 403,05 euro), uno sconto davvero unico che i veri appassionati non si faranno sicuramente sfuggire.

