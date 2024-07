Sei un medico? Ecco come scegliere la perfetta mail aziendale

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

L’email aziendale personalizzata rappresenta oggi uno strumento cruciale non solo per le aziende ma anche per i medici, che devono essere al passo coi tempi e rispondere alle esigenze dei pazienti. Oltre a essere uno strumento di comunicazione ormai essenziale, la posta elettronica è il biglietto da visita che permette a un medico di farsi ricordare.

La scelta del giusto dominio diventa fondamentale, così come quella del servizio più adatto. A tal proposito, quando si cerca il miglior provider occorre fare molta attenzione a tre requisiti: sicurezza, affidabilità e conformità alla normativa legata alla privacy. Infatti, i medici gestiscono quotidianamente i dati sensibili dei loro pazienti e devono selezionare un servizio di posta elettronica capace di proteggere tutte le informazioni scambiate via email, evitando intrusioni, truffe e illeciti. Insomma, l’email di uno studio medico ha numerosi vantaggi, di cui si può beneficiare solo quando si sceglie il servizio migliore: ecco i consigli per raggiungere questo obiettivo.

Perché l’email professionale è importante per medici e studi medici

L’uso dell’email professionale per un medico è cruciale per diversi aspetti. Innanzitutto, influenza la qualità dell’operato e dell’assistenza medica offerta. Infatti, grazie all’uso della posta elettronica aziendale il medico può rispondere in modo più veloce e ovunque si trovi ai quesiti dei pazienti; può inviare in pochi secondi ricette e prescrizioni di ogni tipo.

Oggi, infatti, è possibile utilizzare la ricetta elettronica ed inviarla tramite email. In passato, per ritirare le ricette mediche cartacee occorreva recarsi dal medico e rimanere in attesa del proprio turno per lungo tempo. La possibilità di usare l’email su qualsiasi dispositivo permette oggi ai pazienti di ricevere risposte in modo tempestivo. Se un medico sa utilizzare questi mezzi avrà sicuramente più pazienti e verrà visto come innovativo e più disponibile.

Inoltre, bisogna considerare anche che la possibilità di integrare l’email con altri strumenti e applicazioni utilizzati in ambito medico facilita la gestione delle informazioni. Ad esempio, il team medico può condividere in modo rapido i referti, sia internamente che con altri specialisti, migliorando così l’assistenza verso un paziente con bisogni particolari. Allo stesso tempo, i pazienti possono inviare via email esiti di esami per avere subito un riscontro dal proprio medico.

Se poi il professionista opta per un indirizzo email personalizzato avrà ulteriori benefici. Innanzitutto, la sua email sarà facilmente memorizzabile. Per esempio, uno studio specialistico che include diversi professionisti può optare per una soluzione di questo tipo: cognomemedico@nomestudio.it.

Un altro punto da considerare è l’opportunità di migliorare la propria immagine agli occhi dei pazienti. Un’email personalizzata risulta più professionale e autorevole rispetto ad un’altra con dominio standard. Senza contare che, con un’email aziendale, semplice e immediata, si riduce al minimo il rischio di refusi quando si digita l’indirizzo.

Email studio medico, che caratteristiche deve avere

Medici e studi medici gestiscono ogni giorno una enorme quantità di dati ultra-sensibili dei pazienti. Per tale motivo, il primo requisito di un servizio di posta elettronica è la sicurezza e la conformità con le normative legate alla privacy.

A tal proposito, è necessario che il servizio assicuri la crittografia end-to-end, che garantisce che il messaggio venga letto solo dal mittente e dal destinatario e nessun altro, incluso il servizio utilizzato. Ogni comunicazione deve sfruttare protocolli come SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security) per prevenire l’intercettazione dei dati durante la trasmissione. Il servizio deve permettere l’autenticazione a due fattori, che oltre alla password richiede anche un altro elemento di sicurezza, per esempio l’invio di un codice via SMS da inserire dopo la password quando si vuole accedere all’email. Poi deve includere un filtro anti-spam e sicurezza di alto livello, capace anche di identificare email sospette. Anche l’archivio deve essere reso sicuro tramite crittografia.

Un’email professionale deve essere molto semplice da utilizzare e dotata di diverse funzioni comode per un medico, quindi una Rubrica dove raccogliere contatti e dati dei pazienti, ma anche un Calendario per registrare i vari appuntamenti. La completezza e sicurezza del servizio sono cruciali per facilitare la vita del professionista.

Come scegliere il servizio mail professionale perfetto per lo studio medico

Quando si sceglie il perfetto servizio di posta elettronica aziendale per uno studio medico, oltre alle caratteristiche legate alla sicurezza e all’estrema facilità d’uso, di cui abbiamo appena parlato, occorre valutare altri aspetti.

Innanzitutto, è cruciale affidarsi a un fornitore con un ottimo servizio clienti, sempre disponibile a risolvere eventuali problematiche e offrire assistenza.

