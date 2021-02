Marketplace su Facebook è uno strumento di compra vendita e scambio fra privati. Si basa sul medesimo meccanismo di altri tool simili: con centinaia di migliaia di oggetti in vetrina, che possono essere consultati in base alla categoria merceologica e alla geolocalizzazione. Un canale aperto in Italia nel 2017 e in crescita costante, anche perché completamente gratuito, vale a dire senza commissioni sulle vendite, né costi per la pubblicazione di annunci.

Eppure talvolta questa funzionalità, per quanto popolare, crea qualche difficoltà di accesso agli utenti. Se almeno una volta ti sei chiesto: “Come mai non ho Marketplace su Facebook?”, sappi che non sei il solo. Vediamo a cosa può essere dovuto e come ovviare nel caso il problema fosse ancora irrisolto, o si ripresentasse.

Come si installa Marketplace di Facebook?

Il Marketplace di Facebook non si attiva, né si installa perché è un’opzione disponibile per chiunque abbia un profilo sul social network. Se hai un account su Fb puoi acquistare e vendere sul ‘mercatino virtuale’, tramite accordi diretti con gli altri utenti. Significa che il pagamento è gestito dalle parti, che si mettono d’accordo privatamente sul prezzo da pagare e sulla modalità della transazione.

E allora come si accede a questo canale in condizioni normali? Se tutto funziona come dovrebbe, troverai facilmente l’icona distintiva che ricorda la vetrina di un negozio. Se entri nel feed di Facebook da desktop tramite browser la troverai in alto, nella barra dove si trovano anche le opzioni “Pagine”, “Watch” (video) e “Gruppi”. Accedendo da app con lo smartphone, invece, la visualizzerai nella parte inferiore se utilizzi il sistema operativo iOS, oppure nella parte superiore dell’app se il tuo dispositivo gira con Android.

Come funziona l’app Marketplace di Facebook?

Premesso, quindi, che si tratta di una funzionalità disponibile per tutti gli utenti, vediamo come accedere al Marketplace su Facebook dal telefono:

Apri l’app di Fb.

Seleziona le tre righe orizzontali che portano al Menù con tutte le opzioni (p.e. “Gruppi”, “Amici”, “Eventi”, “Ricordi”, “Offerte di lavoro” etc.)

Seleziona la scheda “Marketplace”.

Adesso che sei entrato nel mercatino virtuale, riservato alla community social più popolare al mondo, puoi dare un’occhiata a cosa c’è di interessante cliccando sulla lente di ingrandimento in alto a destra sullo schermo e cercando nel motore di ricerca interno, oppure sfogliando fra le varie categorie disponibili:

Casa e giardino

Abbigliamento e accessori

Elettronica

Famiglia (neonati / bambini; salute e bellezza; articoli per animali; giocattoli / videogiochi)

(neonati / bambini; salute e bellezza; articoli per animali; giocattoli / videogiochi) Piccoli annunci (usato)

(usato) Hobby

Entrando nella categoria di interesse, è possibile ristringere il campo di ricerca con i filtri di geolocalizzazione e fascia di prezzo. Dopodiché selezionato un prodotto, si può prendere visione dei dettagli e, infine, contattare il venditore.

Se invece vuoi provare a vendere, troverai il bottone “Vendi” nella homepage del Marketplace di Facebook. Cliccando su una delle voci presenti nella tab “Nuovo Annuncio” (“Articoli”, “Veicoli”, “Case in vendita o in affitto”, “Offerte di lavoro”) sarai guidato nella compilazione dei campi necessari per la pubblicazione della tua inserzione.

Perché non trovo Marketplace su Facebook?

Come detto, l’icona del Marketplace su Facebook è messa bene in evidenza. Se non lo è, dobbiamo cercare di individuare il motivo. La politica di Facebook è di premiare gli utenti attivi e storici. Se hai creato da poco tempo un nuovo profilo e lo hai tenuto fermo o quasi, può darsi che il social network blocchi o limiti alcune funzionalità di proposito. In tal caso, unisciti ai gruppi di Facebook di acquisto e di vendita, specialmente locali, e interagisci commentando e pubblicando dei post: nella migliore delle ipotesi queste interazioni dovrebbero accelerare il processo di attivazione del tuo Marketplace.

Se invece hai un profilo datato e/o attivo e nonostante ciò continui a non vedere l’icona con il negozio con le tende, hai due strade: