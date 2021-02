Marketplace è una sezione di Facebook, attraverso la quale tutti gli utenti hanno la possibilità di scrivere annunci per vendere beni di ogni genere, tra cui automobili, case, ma anche oggetti per utilizzi casalinghi o borse ed accessori. È una vera e propria piattaforma per vendere online e per avere accesso e vendere su Marketplace, o anche fare degli acquisti, devi essere iscritto a Facebook. Ogni post per la vendita sarà composto da immagini del prodotto, una descrizione, il prezzo e altre informazioni su dove si trova il prodotto.

Vendere su Marketplace di Facebook, ti consente di riuscire a vendere tutti quegli oggetti che fino ad oggi erano rimasti a prendere polvere nel tuo garage o che non sei riuscito a vendere su altri siti di compravendita o di articoli usati. Ogni venditore può inserire massimo 10 annunci che, prima di essere pubblicati, verranno verificati da Facebook e dovranno rispettare tutte le norme e regole stabilite dal social network. Per esempio, non verranno mai pubblicati su Marketplace di Facebook tutti gli annunci che riguardano la vendita di sostanze illegali, di prodotti contenenti del tabacco e degli accessori relativi al loro utilizzo, o ancora delle armi, degli esplosivi e delle munizioni. Scopri come usare Facebook Marketplace per vendere e comprare.

Come vendere su Marketplace utilizzando uno smartphone

Se non possiedi un computer fisso, potrai lo stesso effettuare delle vendite su Marketplace attraverso il tuo smartphone o il tuo tablet, la procedura è la stessa. La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione di Facebook sul tuo dispositivo, dopo averla ricercata dallo store. Se possiedi un dispositivo Android, potrai scaricarla da Play Store invece se possiedi un dispositivo iOS, dovrai scaricarla da App Store. Se non sei già registrato su Facebook, dovrai creare il tuo account compilando i campi appositi ed effettuare la registrazione. Se invece sei già in possesso di un account, puoi effettuare l’accesso con i tuoi dati. Adesso entra su Marketplace.

Per scrivere il tuo primo annuncio di vendita di un prodotto, devi cliccare in alto a sinistra sulla voce "Vendi" ed indicare di che tipo di prodotto si tratta, scegliendo tra le opzioni disponibili: per esempio troverai "Articoli", "Veicoli", "Case in vendita o in affitto". Si aprirà una nuova schermata nella quale potrai inserire immagini del prodotto, cliccando su "Aggiungi foto": il sistema dà la possibilità di inserire al massimo 10 immagini. Dovrai inserire nella sezione "Titolo", un nome per l’annuncio di vendita e poi nella sezione "Prezzo", dovrai indicare la cifra a cui intendi vendere il prodotto. Se lo ritieni necessario potrai inserire, attraverso un menu a tendina, la categoria a cui il prodotto appartiene, come anche il luogo in cui si trova il prodotto e una breve descrizione scritta.

Vendendo un bene o un oggetto, avrai la possibilità di scegliere se offrire o meno le spese di spedizione, spostando la leva su ON oppure su OFF, che si trova vicino la voce "Offri la spedizione". Potrai anche scegliere di inserire dei tag per contrassegnare l’annuncio della vendita, inserendoli nella sezione "Tag del prodotto". Utilizzati in questo contesto i tag riescono a rendere più semplice la ricerca. Per continuare clicca su "avanti" che troverai in alto a destra.

L’annuncio appena creato potrà essere condiviso anche sul tuo profilo personale, se lo vorrai. Potrai farlo, mettendo una spunta sulla casella che troverai nella parte alta dello schermo, accanto la scritta "Il tuo profilo". Un’altra opzione ti permetterà di pubblicare il tuo annuncio di vendita, oltre che su Marketplace, anche su altri gruppi di compravendita già esistenti su Facebook, che ti verranno suggeriti nella sezione "Gruppi consigliati". Per farlo dovrai cliccare sul pulsante "+" che troverai vicino al nome di ogni gruppo consigliato. Devi sapere che alcuni gruppi sono chiusi, quindi prima di poter pubblicare il tuo annuncio dovrai prima fare una richiesta per diventare membro del gruppo.

Quando il tuo annuncio sarà pubblicato, lo troverai nella home di Facebook di Marketplace e potrà essere visualizzato da tutti gli utenti di Facebook. Quelli interessati, avranno la possibilità di mettersi in contatto con te in privato, attraverso Facebook Messanger. Scriveranno le domande o le richieste che vorranno farti nella sezione "Invia un messaggio al venditore" e tu potrai leggerli e rispondere tramite Facebook Messanger. Se non vorrai utilizzare questa app, potrai lo stesso leggere i messaggi attraverso la sezione "Posta" di Marketplace, che troverai nella parte alta dello schermo, nella schermata principale.

Sempre in quella parte della schermata principale troverai la sezione "I tuoi annunci", dove potrai apportare delle modifiche al tuo annuncio di vendita, oppure comunicare che il tuo oggetto è stato venduto, quindi eliminare l’annuncio o condividerlo anche su altri gruppi.

Come vendere su Marketplace utilizzando il computer

Vendere su Marketplace è possibile anche attraverso il sito ufficiale di Facebook o tramite l’app per desktop. Una volta effettuato il login ed entrato su Facebook, dovrai selezionare l’icona di Marketplace, che troverai sulla sinistra e poi cliccare sulla voce "Vendi qualcosa" per inserire il tuo annuncio. Potrai inserire il titolo del tuo annuncio nella sezione "Cosa vendi?", nella sezione "Prezzo" indicare la cifra a cui vuoi vendere il tuo prodotto e controllare la località in cui si trova l’oggetto. Attraverso la voce "Seleziona una categoria" potrai scegliere la categoria a cui appartiene il tuo prodotto e poi creare una descrizione nel campo "Descrivi il tuo articolo". Per inserire le foto, clicca su "+" e allegane un massimo di 10. Clicca "Avanti" per proseguire e scegli se pubblicare il tuo annuncio anche su altri gruppi in cui sei iscritto. Per pubblicare il tuo annuncio, clicca su "Post".

Il tuo annuncio adesso sarà visibile sulla home di Marketplace e tutti gli utenti potranno vederlo e potranno contattarti esattamente come da smartphone. Nella parte alta dello schermo, a sinistra nella home di Marketplace di Facebook, cliccando su "Vendita", avrai la possibilità di gestire tutti i tuoi annunci, per esempio contrassegnarli come venduti, se hai concluso una vendita o come sospesi, se la vendita è sospesa. Potrai allo stesso tempo modificarli o eliminarli cliccando sul simbolo della matita.

Se sei un’azienda e vendi su Marketplace come pagina

Le aziende possono utilizzare Marketplace per fare pubblicità alla loro attività ed ai loro articoli, riuscendo così a raggiungere più persone, anche non pubblicando direttamente su Marketplace. Possono far vedere ai clienti tutti i loro articoli attraverso Marketplace direttamente dallo shop della pagina dell’azienda, senza mai uscire dall’app di Facebook e mostrare tutti i loro prodotti al dettaglio.

Assistenza per Facebook Marketplace

Se riscontri alcune difficoltà con la pubblicazione di un annuncio di vendita di un prodotto o di altro genere, potrai consultare la pagina del centro assistenza di Facebook per cercare di risolvere il tuo problema. Qui troverai tutte le informazioni in modo dettagliato riguardo tutte le funzioni del social network. Per cercare la tua soluzione in modo veloce, potrai scrivere nel campo delle ricerche una parola chiave che si riferisce al tuo problema e scegliere tra gli argomenti che ti saranno suggeriti dalla ricerca.