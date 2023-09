Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Marshall ha presentato i nuovissimi auricolari in-ear Marshall MOTIF II ANC. Eredi diretti dei precedenti Marshall MOTIF ANC da cui riprendono buona parte del design, queste cuffiette sono l’evoluzione della prima versione, dalla quale si distinguono anche per una cancellazione attiva del rumore molto più efficiente e una maggiore durata della batteria.

Parliamo principalmente di un accessorio di design, oltre che uno strumento indispensabile per ascoltare la propria musica preferita, così come evidente dal look dei Marshall MOTIF II ANC, con il case realizzato in modo da richiamare (al tatto e alla vista) la celebre trama presente sugli amplificatori per chitarra che hanno portato al successo della storica Marshall Amplification. Stesso discorso per le cuffiette stesse, con lo stelo che ricorda l’inconfondibile forma dei potenziometri dell’azienda inglese.

Marshall MOTIF II ANC: scheda tecnica

I Marshall MOTIF II ANC sono auricolari in-ear con gommino e driver dinamico da 6 mm, con risposta in frequenza 20 Hz–20 KHz. Presente, naturalmente, una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC), che elimina il rumore ambientale durante l’ascolto dei propri brani preferiti.

Disponibile anche la modalità Trasparenza che consente all’utente di non isolarsi completamente dall’ambiente circostante, ascoltando ciò che gli accade intorno anche senza togliersi le cuffiette.

Per collegare gli auricolari ai dispositivi come smartphone e tablet si può utilizzare il Bluetooth 5.3 LE e, tramite l’apposita applicazione Marshall Bluetooth App, sarà possibile gestire le varie funzioni del device, inclusi l’ANC e la modalità trasparenza.

Ci sono anche i comandi touch che in maniera semplice e intuitiva consentono di gestire la riproduzione dei propri contenuti multimediali direttamente dagli auricolari. Usando semplicemente il dito è possibile riprodurre il brano, regolare il volume, effettuare chiamate (con il microfono integrato negli auricolari) o utilizzare l’assistente vocale del proprio smartphone.

Interessante l’autonomia dichiarata: 6 ore di riproduzione con ANC e 9 ore di riproduzione con ANC disattivato, numeri che, grazie alla custodia, salgono rispettivamente a 30 ore (con ANC) o 43 ore (senza ANC). Un bel passo avanti rispetto al passato, visto che il precedente modello si fermava a 4,5 ore (6 senza ANC) e 20 ore con la custodia di ricarica (26 senza ANC).

Inoltre, con una ricarica di 15 minuti si ottiene un’ora in più di ascolto. Invece per una carica completa è necessaria 1 ora e mezza.

Presente infine la certificazione IPX5 che attesta la resistenza delle cuffie ai getti d’acqua da qualsiasi direzione e la certificazione IPX4 (spruzzi d’acqua) per la custodia di ricarica.

Marshall MOTIF II ANC: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Marshall MOTIF II A.N.C. possono essere già acquistati sul sito ufficiale di Marshall, o su Amazon, al prezzo suggerito di 199,99 euro.